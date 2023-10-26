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بكلفة مليون و60 ألف دينار.. فلس الريف يزود 323 منزلا وموقعا بالكهرباء

10/26/2023 2:39:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر وعددها حوالي 323 منزلا وموقعا بكلفة إجمالية تبلغ مليونا و60 ألف دينار.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن اللجنة أقرت مجموعة المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

وحول تفاصيل القرارات، قال مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس هشام المومني إنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة إجمالية بلغت 466 ألف دينار.

وأضاف المومني: كما تشمل القرارات تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى وبكلفة بلغت 176 ألف دينار، كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم والتي تستفيد من الشبكات القائمة بكلفة إجمالية بلغت 79 ألف دينار.

وتابع: شملت القائمة شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكلفة إجمالية تبلغ 6 آلاف دينار، حيث يأتي هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

ووفق المومني: كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 36 ألف دينار، إيماناً من الوزارة بأهمية دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.

وأردف: تشمل الفئات الموافق عليها إنارة الطرق المؤدية للمقابر بكلفة بلغت 78 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين لدفن موتاهم خلال فترة الليل.

واستكمل: كما ساهم فلس الريف بناء على القرارات في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار.

وزاد المومني أن فلس الريف ساهم في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام العشرة الأخيرة لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي وبكلفة مالية مقدارها 48 ألف دينار.

وأشار إلى أن الفئات المشمولة بالموافقات والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية واقعة خارج حدود التنظيم، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لها 24 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالقطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، فقد قام فلس الريف بالموافقة على تركيب أنظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة لمنزل للأسر العفيفة الواقعة خارج التنظيم والبعيدة عن الشبكة الكهربائية بكلفة مالية مقدارها 4 آلاف دينار.

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