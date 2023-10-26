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مواجهة متكافئة بين سحاب والرمثا.. والحسين يتطلع لتعزيز الصدارة من بوابة العقبة

10/26/2023 2:39:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024 للدوران اليوم، من خلال منافسات الجولة السادسة، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي سحاب مع الرمثا على ملعب السلط عند الساعة الخامسة مساء، فيما يرحل الحسين إربد لملاقاة شباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة السابعة والنصف مساء.
وتتطلع الفرق المتنافسة إلى تسجيل 3 نقاط في المباراتين، من أجل تحسين مراكزها على سلم الترتيب، فيما يأمل الحسين إربد بتعزيز صدارته ومواصلة تحقيق الانتصارات.
وتتواصل منافسات الجولة بوم غد بمباراة واحدة، إذ يحتضن ستاد الأمير محمد مواجهة معان والسلط عند الساعة الخامسة مساء، فيما تقام مباراتين بعد غد، عندما يلتقي مغير السرحان والجليل على ستاد الأمير محمد عند الساعة الخامسة، ويستقبل ستاد عمان الدولي مواجهة الوحدات وشباب الأردن عند الساعة السابعة والنصف، فيما تختتم الجولة بلقاء الأهلي والفيصلي يوم الأحد المقبل، على ستاد عمان عند الساعة السابعة والنصف.
وأعلنت أندية المحترفين خلال الفترة الماضية، وقف تعليق مشاركتها ببطولة الدوري، بعد عدم خوضها الجولة ذاتها قبل أسابيع عدة، وذلك عقب اجتماع الأندية مع رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة الأمير علي بن الحسين.
سحاب × الرمثا
يمر فريق سحاب بظروف صعبة بعد أن تغير الجهاز الفني مؤخرا، وخوضه اللقاء الأخير في الدوري أمام الجليل من دون مدرب، ما ساهم في تراجع نتائج الفريق على سلم الترتيب رغم الانطلاقة الجيدة.
ويتطلع سحاب (6 نقاط) مع المدرب أحمد عبد القادر، إلى القيام بعمل جيد رغم الأحوال الصعبة، ومحاولة تسجيل الفوز الرابع تاريخيا للفريق على الرمثا ببطولة الدوري، فيما خسر سحاب أمام الرمثا في 5 مناسبات وتعادلا في مرة واحدة.
ومن المتوقع، أن يظهر سحاب بتشكيلة مكونة من: تامر صالح، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، محمد طنوس، محمد الرازم، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي، ورد البري وأحمد أبو كبير.
وبدوره، يسعى الرمثا (6 نقاط) إلى تغيير الصورة الذي ظهر عليها أمام السلط في الجولة السابقة، وتصحيح مساره في البطولة، بالعودة لسكة الانتصارات ومحاولة تكرار الفوز على المنافس ذاته، بعد أن تغلب عليه في آخر مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدرع للموسم الحالي بهدف نظيف، فيما أعطى الفوز الأخير للفريق ببطولة الكأس على حساب السرحان برباعية، دفعة معنوية قبيل استئناف الدوري.
ويأمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، في إعادة الروح لـ"الغزلان" بعد الخسارة المفاجئة، وتراجعه قليلا على سلم الترتيب، معتمدا في خياراته الفنية على كل من: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، هايل الذيابات، خالد أبو عاقولة، عبد الرحمن أبو الكاس، مجد الزعبي، بشار الذيابات، علي العزايزة والهادي سالم.
شباب العقبة × الحسين إربد
غاب الفريقان عن الجولة الماضية، نظرا لوضع جدول مبارياتهما مع الوحدات والفيصلي اللذين شاركا مؤخرا في الاستحقاق الآسيوي، فيما تمكنا مؤخرا من بلوغ ربع النهائي ببطولة الكأس بعد فوز العقبة على الجليل، والحسين إربد على اليرموك.
وتعد مواجهة الليلة التاريخية الحادية عشرة بين الفريقين بالدوري، إذ فاز الحسين متصدر ترتيب الدوري الحالي برصيد 12 نقطة في 4 مناسبات، مقابل حضور نتيجة التعادل في 4 مباريات أيضا، وفوز شباب العقبة مرتين.
ويتطلع الحسين إلى تسجيل انتصاره الخامس على التوالي للمرة الأولى في تاريخه بأول 5 جولات، من خلال اعتماد المدرب البرتغالي جواو موتا على عناصر مميزة، وهم: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سليم عبيد، عبد الله نصيب "ديارا"، مصطفى كمال، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، منذر أبو عمارة، مصعب اللحام، محمود مرضي وحمزة الدردور.
وعلى الطرف الآخر، يسعى المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود، بالابتعاد قليلا عن مراكز المؤخرة، بعد جمع الفريق 5 نقاط في الجولات الماضية من 4 مباريات، ومحاولة صنع أولى مفاجآت الدوري للموسم الحالي، باعتماده على اللاعبين: حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، قصي دواهدة، محمد عاصي، غيث المدادحة، محمد الحسنات، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.

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