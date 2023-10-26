المنتخب الوطني يتقدم مركزين بالتصنيف الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم مركزين على سلم التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي "فيفا" صباح اليوم، ليصبح في المركز 82 عالميا.
وبقي المنتخب في المركز 12 على صعيد القارة الآسيوية، والعاشر عربيا، بعد أن وصل إلى النقطة 1284.39.
وخاض المنتخب مبارتين وديتين خلال فترة التوقف الدولية الأسبوع الماضي، حيث خسر من المنتخب الإيراني بنتيجة 3-1، فيما تعادل مع المنتخب العراقي بهدفين لمثلهما وخسر منه بفارق الركلات الترجيحية، وذلك من خلال البطولة الدولية الودية الرباعية التي أقيمت في عمان وبمشاركة المنتخب القطري أيضا.
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