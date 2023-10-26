ذهبية وفضية للأردن في دورة الآلعاب الآسيوية البارلمبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نال لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب، الخميس الميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية، بعد أن حقق المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 88 كغم، حيث تمكن من رفع 242 كغم ليُحقق رقما قياسيا على مستوى دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.
وجاء في المركز الثاني اللاعب الصيني وي جي جونغ والذي رفع 225 كغم، وحل اللاعب الكازاخستاني خاماييف رحمتجان في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية بعد أن رفع 203 كغم.
من ناحية أخرى ظفرت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، أسماء عيسى الخميس بالميدالية الفضية، حيث تمكنت من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 79 كغم، بعد أن تمكنت من رفع 124 كغم، وجاءت اللاعبة الصينية، هان ميوهان، بالمركز الأول ونالت الميدالية الذهبية بعد أن تمكنت من رفع 148 كغم، وحلت الإندونيسية سيتي محمود بالمركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية بعد أن رفعت 113 كغم.
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