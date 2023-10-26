Saturday, 28 October 2023 12:12 GMT

جماهير سلتيك تتحدى عقوبات يويفا.. تشافي يتجاوز الظروف.. ومبابي ينقذ سان جيرمان

10/26/2023 2:39:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حرص الآلاف من مشجعي فريق سلتيك الأسكتلندي، على رفع أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق التي حسمها التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وعرضت الجماهير "تيفو" يحمل ألوان علم فلسطين في النصف الأسفل من المدرجات قبل وقت طويل من انطلاق المباراة، وتم رفع نحو 20 علما كبيرا في القسم المجاور قبل ظهور الفريقين، وذلك في إطار دعم جماهير سلتيك للقضية الفلسطينية، متحدين العقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وكانت الآلاف من الأعلام الصغيرة واضحة حول الملعب عندما ظهر الفريقان على أرض الملعب، كما أنشد قسم كبير من الجماهير أغنية ليفربول الشهيرة "لن تسير وحدك" والأغنية الإيطالية "بيلا تشياو"، التي تعد نشيد مقاومة الثوار الإيطاليين، وعبرا فيهما عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
ومن المؤكد أن يتسبب ذلك في اتخاذ إجراءات تأديبية مشددة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد سلتيك، نظرا لأن الاتحاد القاري سبق أن فرض بالفعل غرامة على النادي بسبب مشجعيه الذين رفعوا أعلام فلسطين في مناسبات سابقة، حيث أصدر النادي بيانا لجماهيره في يوم المباراة، بعد أن شجعت جماهير على "رفع علم فلسطين بشجاعة" دعما لغزة، وجاء في البيان: "شهدنا الموت والعنف والدمار في الأراضي المقدسة الأسابيع الأخيرة، حيث قتل وجرح وتشرد آلاف الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال".
وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "نشهد مأساة ذات حجم مروع، ومع استمرار الأمر يصلي الجميع في سلتيك من أجل جميع الضحايا، في ظل هذه الخلفية من الصراع والألم، يمكن للرياضة أن تعزز السلام وتظهر الإنسانية والتعاطف مع جميع الذين ما يزالون يعانون".
وأوضح: "بالنسبة لمباراة النادي في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد هذا المساء، سيرتدي لاعبو سلتيك وأتلتيكو مدريد والجهاز الفني شارات سوداء، من باب إظهار الاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع".
تشافي: الظروف لم تكن مثالية
أكد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، عقب الفوز الصعب على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني (2-1) في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، أنه كان أكثر تفهما من أن يكون مطالبا للاعبين بالنظر لكم الغيابات بالفريق وحالة الإجهاد البدني.
وأشار تشافي، خلال المؤتمر الصحفي: "الظروف لم تكن مثالية، الجميع كان يرشحنا للفوز، وحسم اللقاء بسهولة، لكننا اصطدمنا بمنافس قوي وصعب"، مبررا أداء الفريق بأن "العناصر نفسها التي لعبت أمام أتلتيك بيلباو في الليغا، بمباراة هي الأقوى بدنيا منذ بداية الموسم، هي التي لعبت عمليا".
ولجأ تشافي لعدد من لاعبي الفريق الرديف لسد النقص بسبب الغيابات العديدة سواء للإصابة أو للإيقاف؛ حيث شارك لامين يامال وفيرمين لوبيز، الذي سجل الهدف الثاني، منذ البداية. ثم في الشوط الثاني منح الفرصة لمارك كاسادو ومارك جويو، الذي أعطى الفريق النقاط الثلاث بهدف الانتصار الوحيد على أتلتيك بيلباو منذ أيام بالدوري.
وقال في هذا الصدد: "سعيد للغاية بأداء فيرمين، فهو لاعب إن آمن بقدراته، فبإمكانه لعب سنوات عديدة في البارسا. هو لاعب ديناميكي، ويلعب بكلتا قدميه، كما أنه يتميز بالتسديد من خارج المنطقة، سيكون عنصرا مهما لنا".
وحول خروج النجم البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 75 بعد شعوره بآلام عضلية، أوضح أنه لا يوجد ما يقلق، وأن الأمر مجرد كدمة في الفخذ، وسيكون جاهزا للمشاركة في الكلاسيكو غدا.
ورغم الغيابات العديدة أمام ريال مدريد، إلا أن تشافي يثق في جميع لاعبيه المتاحين، وأنه لن "يجبر أحدا" من المصابين على التسرع في العودة لخوض الكلاسيكو.
إلى ذلك، انضم نجم برشلونة الصاعد، إلى قائمة مميزة في دوري أبطال أوروبا، تضم أيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة البلوغرانا، ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، التحق يامال بقائمة أكثر اللاعبين الشباب -أصغر من 20 عاما- الذين أكملوا مراوغات ناجحة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة واحدة.
ويتصدر ميسي القائمة بـ6 مراوغات أمام شاختار دونيستك العام 2004، وبجواره تياجو ألكانتارا بالعدد نفسه ضد روبين كازان في العام 2010، ويأتي بيدري في المرتبة الثانية بـ5 مراوغات أمام يوفنتوس في العام 2020، بالتساوي مع لامين يامال ضد شاختار في نسخة العام 2023.
سافيتش: الحكم تعمد معاقبتنا!
أبدى المونتينيغري ستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد، اعتراضه على أداء الحكام، خلال تعادل فريقه أمام سيلتك الاسكتلندي (2-2)، بدوري أبطال أوروبا، مشيرا في تصريحات لقناة "موفيستار" عقب اللقاء الذي أقيم بملعب (سيلتك بارك) "كل خطأ ارتكبه الفريق كان ببطاقة صفراء، لم نتمكن من الكلام، ومع ذلك يجب علينا قبول الأمر".
وأضاف: "معايير كل حكم مختلفة، لقد كانت تحديدا البطاقة الصفراء الثانية، التي حصل عليها رودريجو دي بول، هي التي غيرت المباراة، لقد انتهى الأمر ونتقبل ذلك وسنواصل المضي قدما".
وفقد أتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الخامسة، بتعادله إيجابيا خارج قواعده بهدفين أمام سيلتك الاسكتلندي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
وبالنتيجة هذه، يحصد الأتلتي التعادل الثاني له في المجموعة في 3 مباريات، مقابل فوز وحيد، ليتنازل عن صدارة المجموعة لفينورد الهولندي (6 نقاط)، الذي حقق انتصارا كبيرا على لاتسيو الإيطالي (3-1)، بعد أن أصبح رصيده 5 نقاط، فيما يقبع الفريق الاسكتلندي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.
سيميوني: أعجبتني
مباراتنا أمام سيلتك
وقال الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني عقب التعادل أمام سيلتك الإسكتلندي 2-2 بدوري الأبطال، إن فريقه "لعب من أجل الفوز" في شوط المباراة الثاني عقب التحدث إلى لاعبيه بين شوطي اللقاء، لافتا إلى أن هذا هو الطريق الذي يجب اتباعه بهذه المسابقة.
وصرح سيميوني على هامش المباراة: "لقد أعجبني أداء الفريق، حيث لعبوا من أجل الفوز في شوط المباراة الثاني، لقد بدأ الخصم المباراة بشكل أفضل منا وتمكنوا خلال أول تسديدتين من تسجيل هدفين سهلا عليهم المهمة، ولم نتمكن من اللعب في الشوط الأول كما كنا نرغب".
وأضاف: "لقد تحدثنا بين الشوطين، وفي الشوط الثاني قدموا المباراة التي كان يجب تقديمها بكل شجاعة وبشكل تدريجي وحظينا بهجمات وانفرادات وكان من الممكن الفوز بالفرصة التي سنحت لكوريا، الخصم لم يمثل أي خطورة علينا طوال الشوط الثاني، فهو فريق سريع للغاية ويعمل بشكل جيد جدا في المساحات. سنغادر بمباراة أعجبتني للفريق".
وحول طرد لاعب "الروخي بلانكوس" رودريجو دي بول في الدقيقة 83 بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، قال سيميوني: "لا يمكننا التعليق على شيء لا نستطيع أن نفعل شيئا حياله، لقد رأى الحكم أن تلك اللعبة تستحق بطاقة صفراء ويجب احترام القرارات التحكيمية".
مدرب دورتموند سعيد بالفوز
وعبر الألماني إيدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، عن سعادته بالفوز الأول لفريقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والذي تحقق على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (1-0) في الجولة الثالثة.
وقال المدرب الألماني، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي": "نحن سعداء بشدة بهذه النتيجة، أعتقد أننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، وكان الفوز مستحقا بفضله، كان لزاما علينا الدفاع ببسالة عن مرمانا، الحظ حالفنا بخلاف أننا نمتلك حارسا مميزا".
وأثنى مدرب دورتموند على الدور الذي لعبه مارسيل سابيتزر في تنفيذ خطته طوال المباراة، لاسيما في عملية نقل الكرة وحمايتها، موضحا: "خططنا أيضا لإيجاد مساحات لأنفسنا عند ضغطهم علينا، وأجاد مارسيل في هذا الصدد، رغم مشاركته لأول مرة كأساسي منذ عودته من الإصابة".
وحول إيمري تشان، الذي غادر الملعب مصابا في الشوط الأول، قال: "لقد تلقى ضربة، وقال إنه لم يشعر بمثل هذا الألم من قبل، لهذا لم يستطع الاستمرار، لقد أحسن صالح أوزكان صنعا بمجرد نزوله كبديل له، وقام بعمل استثنائي، حيث لعب دورا مهما في الفوز".
يذكر أن بروسيا دورتموند وصل إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة السادسة، متأخرا عن نيوكاسل يونايتد (الوصيف) بفارق الأهداف، بينما يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 6 نقاط.
بيولي: المجموعة لم تحسم بعد
وأبدى المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي ستيفانو بيولي، أسفه لجمهور الفريق على الأداء الباهت والهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن التأخر بهدفين دون رد خلال الشوط الثاني "أحبط الفريق" وتسبب بهذه الخسارة العريضة.
وقال مدرب "الروسونيري"، في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المواجهة: "لقد انهزمنا بنتيجة ثقيلة، كان بإمكاننا أن نلعب بطريقة أفضل، يمكنني القول إننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، لكننا لم نواصل على المنوال نفسه".
وأضاف: "لم نكن كما نريد في الشوط الثاني، ارتكبنا العديد من الأخطاء، واستقبلنا أهدافا بطريقة سهلة خاصة الهدف الثاني، كريستيان بوليسيتش لم يكن موفقا في التعامل مع الكرة التي لاحت له أمام مرمى باريس سان جيرمان، لقد عرف الخصم كيف يضغط علينا، ويسجل الأهداف في لحظات مناسبة له".
واختتم: "هزيمة محبطة لأن المباراة كانت مهمة لنا، لعبنا بطريقة جيدة في بعض الفترات، ولم نكن نحن في وقت حساس. المجموعة لم تحسم بعد رغم عدم فوزنا في المباراتين السابقتين أمام نيوكاسل ودورتموند، لكن بإمكاننا تدارك الموقف، الآن علينا التفكير في لقاء نابولي".
غوارديولا يشيد بأداء نونيز
وأشاد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بأداء لاعبيه بعد الفوز الصعب الذي تحقق على فريق يونغ بويز السويسري بنتيجة 2-1، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، كما دافع عن إيرلينغ هالاند الذي تعرض لسهام النقد في الآونة الأخيرة لأكثر من مرة.
وواصل سيتي انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقبه بتحقيق العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط في مباريات ذهاب مرحلة المجموعات؛ حيث قال غوارديولا في حديثه مع الصحفيين: "كانت مباراة استثنائية أمام يونغ بويز، لياقتهم البدنية أدت إلى حدوث المزيد من العدوان في الصراعات الفردية".
وأضاف: "لقد ساعدنا ماتيوس نونيز في الشوط الثاني كي نحقق الفوز بالمباراة، وبشكل عام كان الأداء استثنائيا من جميع اللاعبين، هناك مباراة أخرى للتأهل حسابيا ثم مباراتين أخريين لضمان احتلال المركز الأول".
وتطرق المدرب الإسباني إلى القلق الذي يحوم حول مستوى الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند، قائلا: "من المهم أن تحظى بالفرص، الناس يريدونه أن يفشل، أنا آسف لكن هذا الرجل سيسجل الأهداف طوال حياته مع وجود احتمالات بأن يشكل تهديداً لا يصدق".
وتابع: "يحتاج المهاجمون لتمريرات حاسمة من لاعبين أمثال كيفن دي بروين وإيلكاي غوندوغان، لكنه سيسجل حتى آخر يوم له مع كرة القدم".
وحول الظهير الإنجليزي الشاب ريكو لويس، قال غوارديولا: "لقد لعب في مركز الظهير وهو ذكي جدا، ورودري قدم مباراة مذهلة، المدافعون الثلاثة كانوا جيدين حقا، الشوط الثاني كان غريليش ودوكو وسيلفا رائعين، أعتقد أنها مباراة جيدة حقا".
إنريكي: مبابي صحح مسارنا
تحدث الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن فوز فريقه بثلاثية نظيفة أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وقال إنريكي في تصريحات تلفزيونية: "كل شيء سار بشكل جيد، رغم أن ميلان كان أفضل منا كثيرا في أول 25 دقيقة، الهدف الأول الذي سجله مبابي غير مسار المباراة، لقد أخبرت اللاعبين أن فقدان الكرة في بداية المباراة يعد مؤشرا لانعدام الثقة، كنا جيدين دفاعيا وتجاوزنا أخطاءنا، وأصبحنا أكثر هدوءا وتركيزا، وسيطرنا، وخلقنا المزيد من الفرص".
وأشار: "أنا واللاعبون سعداء بالهدف الذي سجله كولو مواني، كل اللاعبين بحاجة إلى تسجيل الأهداف، لكننا فريق واحد، يدافع ويهاجم معا، وإذا سجل المهاجم هدفا فهو أمر جيد، لقد أدى مواني مباراة رائعة".
يذكر أن سان جيرمان انتزع بهذا الفوز صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، خلفه نيوكاسل يونايتد وبروسيا دورتموند (4 نقاط) ثم ميلان (نقطتان).
أرقام من التشامبيونزليغ
نجح النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بكسر صيامه التهديفي في دوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها النرويجي في المسابقة الأوروبية منذ 5 مباريات و543 دقيقة.
وواصل هالاند تألقه اللافت للأنظار، بعدما شارك بشكل مباشر في 115 هدفا خلال آخر 100 مباراة له في جميع المسابقات على مستوى الأندية، إذ سجل 96 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.
ومن جانبه، صنع وارن زائير إيمري التاريخ في دوري أبطال أوروبا، إذ أصبح أصغر لاعب يمنح تمريرتين حاسمتين لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و231 يوما، متجاوزا الدولي الإنجليزي الأسبق ثيو والكوت بعمر 17 عاما و250 يوما.
إلى ذلك، تعرض فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لأول هزيمة على أرضه في مباراة أوروبية كبيرة منذ آذار (مارس) 2003 أمام برشلونة الإسباني، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 24 مباراة بواقع 19 فوزا و5 تعادلات.-(وكالات)

MENAFN26102023000072011014ID1107312699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث