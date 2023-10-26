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جماهير الأولى تتضامن مع غزة.. والصريح والجزيرة في الطريق الصحيح

10/26/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استمر الحضور الجماهيري الكبير لمباريات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وأظهرت مباريات الأسبوع السادس متابعة كبيرة من فئات مختلفة من الأعمار الذين شجعوا فرقهم بأسلوب نال إعجاب واستحسان المتابعين.
ولم يغب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وهجومه البربري الغاشم على غزة، عن عقول وقلوب الأندية وجماهيرها والذين عبروا عن دعمهم بأشكال مختلفة، كما غابت مشاهد الفرح عن الفرق ولاعبيها بعد تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز، تضامنا وتعاطفا مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة.
ويسير فريقا الجزيرة والصريح بخطى ثابتة في طريق العودة السريعة لدوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن سجلا 6 انتصارات من 6 مباريات وصولا إلى النقطة 18، وبفارق 6 نقاط عن فريق السرحان الذي يحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة.
وواصل فريق العالية "ممثل محافظة مادبا"، معاناته الفنية والرقمية ولم يستطع المحافظة على تقدمه أمام فريق الطرة ليخرج خاسرا بنتيجة 3-2، ويبقى في المركز الأخير على سلم الترتيب والفريق الوحيد الذي لا يملك أي نقطة بعد 6 خسائر على التوالي.
وفي مشاهد من مباريات الأسبوع السادس، أوقف الصريح مسلسل انتصارات ضيفه فريق عمان اف سي بنتيجة 4-1، فيما تجاوز الجزيرة عقبة فريق أم القطين بهدف جاء في الدقيقة الأخيرة من مباراتهما، وشكل السرحان ضغطا على الصريح والسرحان، بفوز مهم على اليرموك بهدف دون مقابل، وحقق فريقا الهاشمية والبقعة الفوز بالنتيجة نفسها على صما وكفرسوم.
وحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وبلغ عدد الأهداف المسجلة في مباريات الأسبوع السادس 20 هدفا، وكانت مباراة العربي واتحاد الرمثا الأعلى تسجيلا بعد نهايتها بالتعادل 3-3.
ويعد هجوم الصريح الأقوى حتى الآن، بعدما سجل لاعبوه 18 هدفا، فيما بقي هجوم فريق كفرسوم الأضعف في منافسات الدوري برصيد هدفين، ويعتبر دفاع فريق العالية الأضعف، بعد أن دخل مرماه 15 هدفا، ويعد فريقا الصريح والجزيرة الأقوى من الناحية الدفاعية حيث دخل مرمى كل منهما هدفا واحدا فقط.
وتنطلق مباريات الأسبوع السابع يوم بعد غد، حيث يلتقي اتحاد الرمثا مع الصريح عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم، وبالتوقيت نفسه، يلتقي عمان اف سي مع البقعة على ملعب الأمير محمد، وتقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل، مباراتان تجمع العربي وأم القطين على ملعب الأمير هاشم، والجزيرة مع الهاشمية على ملعب الأمير محمد، فيما يشهد يوم الثلاثاء المقبل، لقاء السرحان مع العالية على ملعب السرحان، والطرة مع كفرسوم على ملعب الأمير هاشم، وتختتم منافسات الأسبوع بإقامة مباراة واحدة تجمع صما واليرموك على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الخامسة مساء.

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