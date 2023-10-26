Saturday, 28 October 2023 12:09 GMT

المدرب أبو رياش يبدأ مهمته مع منتخب الشابات

10/26/2023 2:39:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



باشر المدير الفني الجديد لمنتخب الشابات لكرة القدم حسام ابو رياش، عمله في قيادة المنتخب استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
ويواصل المنتخب الوطني النسوي للشابات تحت سن 20 تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً لخوض بطولة غرب آسيا الرابعة للناشئات، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم، خلال الفترة من 9 حتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
وأجرى المنتخب تدريبه الأول بقيادة المدرب الجديد حسام أبو رياش، مساء أول من أمس، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، وبحضور جميع لاعبات القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني مؤخرا.
وتضم القائمة (26) لاعبة وهن: سيلين سيف، ساجدة عيسى، رنين أبو السرور، سيلين شنك، كريستينا سهل، ريحانة سليمان، رنيم الداوود، حلا الرمامنة، ملاك خضراوي، مايا عوض الله، ريناد الشويكي، نور أحمد، سوار عبيد، لمار إبراهيم، جنان الصاحب، حلا مرار، ليليا الساحلي، جنة معتوق، رغد النعيمي، كريستين حجازي، كندا التيتي، راما الخاشوك، ميرا العطاري، ملاك سلامة، رزان صب لبن، هيا أبو علي.
يذكر أن قرعة البطولة تسحب عند الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء 31 تشرين الأول(أكتوبر) الحالي، حيث يشارك المنتخب الوطني بالمنافسات إلى جانب سورية والعراق ولبنان.

MENAFN26102023000072011014ID1107312697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث