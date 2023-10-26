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انتصاران للأرثوذكسي والأهلي بـسلة الناشئات

10/26/2023 2:39:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






حسم فريق الأرثوذكسي مباراته أمام فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (77-55)، فيما جدد فريق الأهلي فوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (38-18)، ضمن منافسات المرحلة الأولى من إياب دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة.
وفي لقاء أقيم أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، كانت مايا ليوس اللاعبة الأبرز من جانب الأرثوذكسي بتسجيلها 20 نقطة مع متابعتين وتمريرتين و4 ستيل بفاعلية 22، فيما كانت سلمى نحاس اللاعبة الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيلها 12 نقطة مع 4 متابعات وتمريرة وبلوك شوت بفاعلية 11.
وفي مباراة الأهلي التي حسمها أمام نظيره الإنجليزية بنتيجة (38-18) على صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، كانت سلمى حتك اللاعبة الأكثر فاعلية من جانب الأهلي بـ29 مع تسجيلها 5 نقاط و23 متابعة وتمريرتين و3 ستيل وبلوك شوت، فيما كانت مريم صادق اللاعبة الأبرز من جانب الإنجليزية بتسجيلها نقطتين مع 10 متابعات و5 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 9.
وقفز الأرثوذكسي إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، يليه الفحيص ثانيا برصيد 16 نقطة من 8 مباريات، ويأتي نجوم الفحيص ثالثا برصيد 11 نقطة ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 10 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات على الأهلي، الذي حل خامسا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يتذيل الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.
وتستأنف مباريات دوري الناشئات يوم بعد غد، بإقامة لقاءين، حيث يلتقي نجوم الأرثوذكسي مع الفحيص عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يحل الإنجليزية ضيفا على فريق نجوم الفحيص عند الساعة السادسة مساء.

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