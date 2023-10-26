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المصري تكشف حيثيات تراجعها عن الاعتزال وتوجه نصيحة للاتحاد

10/26/2023 2:39:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكدت لاعبة فريق الحسين إربد لكرة القدم لونا المصري، أن تراجعها عن قرار الاعتزال، وعودتها للعب في صفوف فريق الحسين إربد في دوري الدرجة الأولى للسيدات، جاء بسبب الظروف الجيدة التي يعيشها النادي.
وكانت المصري، أعلنت اعتزالها كرة القدم العام 2021، قبل أن تعود عنه في الموسم الحالي، بعد عرض قدمه نادي الحسين للعب في صفوف الفريق خلال دوري الدرجة الأولى.
وبينت المصري في حديثها لـ"الغد"، أن رغبتها في دخول عالم التدريب بعمر صغير، جعلها تتخذ قرار تعليق مسيرتها الكروية عقب مغادرة المنتخب الوطني من تصفيات كأس آسيا، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي رغبة لديها في اللعب، بعد صدمة الخروج من المنتخب الإيراني بفارق الركلات الترجيحية وقتها، ولعدم وجود منافسات قارية خلال فترات مقبلة.
وأضافت: "حصلت على شهادة التدريب "A" خلال ممارستي للعبة، وقررت إنهاء مسيرتي كلاعبة لحصولي على فرص تدريبية عدة، أبرزها مع المنتخب الوطني للناشئات، حيث انضممت للجهاز الفني لفترة جيدة، وعملت أيضا مع الجهاز الفني لمنتخب الواعدات لفترة قصيرة، وحققنا لقب بطولة غرب آسيا في لبنان".
ولفتت المصري البالغة من العمر 29 عاما، إلى أنها ما تزال تمارس مهنتها في تدريب الواعدين والواعدات بالمدارس والأكاديميات رغم انضمامها للحسين كلاعبة، موضحة أن مسألة عودتها للعب في المنتخب الوطني أمر صعب في الفترة المقبلةا، مع عدم تحديد مستقبلها بشأن الاستمرار مع "الغزاة" في الموسم المقبل في حال تأهله لدوري المحترفات.
وتابعت: "الظروف المثالية في النادي دفعتني للعودة إلى منافسات كرة القدم النسوية، والجهاز الفني بقيادة المدرب عدي بطاينة يتعامل بصورة احترافية ومهذبة مع اللاعبات، ووجود لاعبات يمتكلن الخبرة في الفريق، عوامل جميعها ساعدتني على اللعب مع الحسين هذا الموسم، وأتمنى أن أكون سببا في قيادته لدوري المحترفات".
وأشارت المصري، إلى أن الحسين لم يحسم بعد مسألة صعوده لدوري المحترفات بعد فوزه في أول جولتين على منافسين للتأهل وهما الأهلي والعروبة، مؤكدة أن جميع المباريات صعبة، وهناك فرق أخرى تسعى للتأهل وتمتلك الفرصة.
وأكدت المصري، أن حلمها يكمن في الإشراف على تدريب فرق كبيرة محليا وخارجيا خلال أعوام مقبلة، مشيرة إلى أن مدربة الأهلي السعودي، الأردنية منار فريج، تعد قدوة لجميع العاملات في مجال التدريب الطامحات إلى الوصول لمراحل متقدمة، بعد أن بدأت التدريب بعمر صغير، وحققت نجاحات مميزة، حيث اكتسبت خبرات كبيرة منها حسب وصفها أثناء معاونتها في منتخب الواعدات.
ووجهت لاعبة فريق الحسين نصيحة لاتحاد الكرة، بضرورة الاهتمام في الجيل القادم من اللاعبات بالفئات العمرية، واللواتي يمثلن فئة الناشئات والشابات حاليا، لوجود إمكانيات جيدة لديهن قادرة على إعادة المنتخبات الوطنية إلى الساحة بصورة مميزة خلال أعوام مقبلة.
وبدأت لونا مسيرتها الكروية من عمر 10 أعوام في فئات نادي شباب الأردن، قبل أن تنضم للفريق الأول بعمر 12 عاما كواحدة من أصغر اللاعبات اللواتي يشاركن في البطولات المحلية الرسمية وقتها، فيما مثلت منتخب الشابات والسيدات بعمر 14 عاما، نظرا لمستواها الفني الذي كان يؤهلها للعب مع الفئة التي تسبقها في العمر، وحصلت على العديد من الألقاب مع ناديها السابق، علما بأنها تلعب في مركز صانعة الألعاب، فيما مثلت خلال مسيرتها أيضا فريقي الأرثوذكسي والقادسية.

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