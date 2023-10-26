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خروج إداريي الفيصلي من الباب الخلفي للمطار.. درء للصدام أم إقرار بالمسؤولية؟

10/26/2023 2:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






اضطر جمهور النادي الفيصلي ممن تواجدوا في مطار الملكة علياء الدولي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، للانتظار طويلا، لرؤية إطلالة إدارة النادي واللاعبين القادمين من قطر محملين بسداسية أهداف، قبل أن يتفاجأوا بعد طول انتظار أن الفريق والإدارة وصلوا إلى عمان، وخرجوا من الباب الخلفي للمطار، من دون أن يلحظهم أحد، لتصاب الجماهير بخيبة أمل، وهي التي كانت تتواجد في المطار لإفراغ شحنة الغضب في وجه الإدارة واللاعبين، بعد الخسارة أمام فريق السد القطري بنتيجة 0-6 في الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا.
وتلقي الجماهير باللوم على جميع الأطراف، وتحملهم مسؤولية الخسارة الكبيرة أمام الفريق القطري، خاصة إدارة النادي التي يتهمها الجمهور بقتل الاستقرار الفني في الفريق، الأمر الذي أدى إلى تدهور النتائج، كما أبدى الجمهور أيضا عتبه وغضبه على أغلب لاعبي الفريق الذين ظهروا بلا روح في مباراة السد.
ويرى البعض من محبي ومتابعي النادي الفيصلي، أن الإدارة والفريق أحسنوا صنعا بالخروج من الباب الخلفي للمطار، درءا للصدام مع الجمهور الغاضب والمنفعل، على أمل أن "تروق" الأمور لاحقا، ويتم الحديث بهدوء ومناقشة الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة، وكيفية العودة من جديد إلى المسار الصحيح.
الطرف الآخر من الجمهور، اعتبر أن خروج الإدارة من الباب الخلفي للمطار، وعدم مواجهة الجمهور الغاضب، يشكل اعترافا ضمنيا من الإدارة بالمسؤولية والتقصير، وبالتالي ضرورة الخروج أمام الإعلام للاعتراف الصريح بالمسؤولية عن تراجع الفريق، وبالتالي اتخاذ خطوات مقنعة تشفي غليل الجمهور الغاضب، والعمل بكل جد على إعادة تصحيح المسار بما يخدم النادي صاحب الإنجازات والتاريخ المشرف محليا وعربيا وآسيويا.
وأكد متحدثون لـ"الغد"، أن على الإدارة الإسراع في عقد اجتماع لمناقشة ما جرى وتداعياته وتأثيراته على الفريق ومسيرته في المنافسات المحلية، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة شحن الفريق وتجهيزه لمباراة يوم غد أمام فريق النادي الأهلي في الجولة السادسة من دوري المحترفين.
واعتبر المتحدثون، أن جمهور الفيصلي لن ينسى بسهولة ما جرى أمام السد في الدوحة، ولكن يمكن للاعبين والجهاز الفني والإدارة أن يخففوا من هذه "المصيبة"، بتحقيق انتصارات متتالية في بطولتي الدوري والكأس، والبحث عن اللقبين، كتعويض عما جرى في دوري أبطال آسيا.
ويطالب جمهور الفيصلي، بضرورة إعادة تقييم اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة المحترفين الأجانب، بدلا من صرف مبالغ مالية كبيرة على لاعبين لا يمكن الاستفادة منهم فنيا في الملعب.
ومما زاد من غضب جماهير الفيصلي، قيام أحد أعضاء الإدارة، وعقب العودة من قطر، بنشر تسجيلات صوتية على مجموعات فيصلاوية، تحاول التنصل من مسؤولية الخسارة، وإلقاء اللوم على أعضاء آخرين، أو حتى توجيه اتهامات لبعض اللاعبين، الأمر الذي زاد من حنق الجمهور الذي طالب بخطوات "تشفي الغليل".
ويقول المشجع الفيصلاوي علي المشاقبة، إن ما يجري في الفيصلي أمر محزن لا يليق بهذا النادي وعراقته وتاريخه، وعلى الجميع التعاون لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح.
وألقى المساقبة باللوم على إدارة النادي، لعدم قدرتها على قراءة المشهد الفني قبل بداية الموسم، ما تسبب في الوقوع بالعديد من الأخطاء، أبرزها قتل الاستقرار الفني بكثرة تغيير المدربين.
وحول تفادي الفريق والإدارة لقاء الجماهير الغاضبة في المطار فور العودة من قطر، أشار المشاقبة إلى أن الفريق كان يدرك حجم الغضب الجماهيري من الخسارة القاسية أمام السد، وبالتالي العمل على تجنب الصدام في المطار من خلال التسلل من الباب الخلفي، لافتا إلى أن عدم خروج إداري للحديث مع الجماهير الغاضبة في المطار، يعد إقرارا بمسؤولية الإدارة عما جرى، وبالتالي الخوف من مواجهة الجمهور.
معنيون في النادي الفيصلي رفضوا الكشف عن هوياتهم خوفا من "صب الزيت على النار"، أكدوا أن الفريق والإدارة لم يقويا على مواجهة الجمهور الغاضب في المطار، ما دفعهم للخروج من الباب الخلفي، وبحماية أمنية خوفا من صدام لا تحمد نتائجه، لافتا إلى أن جميع منظومة النادي تتحمل المسؤولية، فلا اللاعبون بأفضل حالاتهم، ولا الإدارة نجحت في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالاستقرار الفني، ولا المحترفون الأجانب قادرون على مساعدة الفريق في دوري أبطال آسيا أو حتى في المنافسات المحلية.
أحد المؤثرين في النادي الفيصلي، أكد أن العلاج يكمن حاليا في استعادة الانتصارات في المنافسات المحلية، والتتويج بلقبي الدوري والكأس، لمحو آثار الفترة السابقة، وإعادة العلاقة المثالية بين الفريق والجمهور.

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