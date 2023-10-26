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ذهبية وفضية للأردن في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

10/26/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نجح لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب أمس، في نيل الميدالية الذهبية ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
خطاب حقق المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 88 كغم، حيث تمكن من رفع 242 كغم ليحقق رقما قياسيا على مستوى دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.
وجاء في المركز الثاني اللاعب الصيني وي جي جونغ، والذي رفع 225 كغم، وحل اللاعب الكازاخستاني خاماييف رحمتجان في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، بعد أن رفع 203 كغم.
وتعتبر هذه هي ثاني ميدالية ذهبية يحققها عبدالكريم خطاب ضمن دورات الألعاب الآسيوية، حيث كان نال ذهبية النسخة الثانية والتي جرت في مدينة إنتشون الكورية الجنوبية العام 2014.
من ناحية أخرى، نالت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، أسماء عيسى، أمس، الميدالية الفضية، حيث تمكنت من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات وزن 79 كغم، بعد أن تمكنت من رفع 124 كغم، وجاءت اللاعبة الصينية، هان ميوهان، بالمركز الأول ونالت الميدالية الذهبية، بعد أن تمكنت من رفع 148 كغم، وحلت الإندونيسية سيتي محمود بالمركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية، بعد أن رفعت 113 كغم.
وأنهى لاعبا المنتخب الوطني لكرة الطاولة البارالمبية، أسامة أبو جامع وفاتن عليمات، أمس مشاركتهما في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، بعد أن شاركا ضمن منافسات الزوجي المختلط حيث خسرا في دور الـ16 أمام ثنائي كوريا الجنوبية كيم جونغ غيل ويون بنتيجة 3-0.
أبو جامع وعليمات، خرجا من الدور ربع النهائي في منافسات الفردي ضمن الدورة الآسيوية البارالمبية.
وحل المنتخب الوطني لكرة الهدف في المركز الخامس ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح المنتخب الوطني، في حسم المركز الخامس بعد أن تمكن أمس من تحقيق الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 10-4.
ولم يتمكن المنتخب الوطني من التأهل إلى الدور نصف النهائي من المنافسات، بعد أن تعرض لخسارتين في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية والصين مقابل فوز وحيد على حساب المنتخب السعودي.

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