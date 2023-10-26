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منتخب الكرة يتقدم بالتصنيف رغم التعثر بالبطولة الرباعية

10/26/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أسفر التصنيف العالمي لمنتخبات الكرة الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، عن تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم مركزين على سلم التصنيف صباح أمس، ليصبح في المركز 82 عالميا، مع بقائه في المركز 12 على صعيد القارة الآسيوية، والعاشر عربيا، بعد أن وصل إلى النقطة 1284.39.
وخاض المنتخب مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولية منتصف الشهر الحالي، حيث خسر من المنتخب الإيراني بنتيجة 3-1، فيما تعادل مع المنتخب العراقي بهدفين لمثلهما وخسر منه بفارق الركلات الترجيحية 5-3، وذلك من خلال البطولة الدولية الودية الرباعية التي أقيمت في عمان وبمشاركة المنتخب القطري أيضا، ليحتل المركز الرابع في البطولة.
وعاد المنتخب للمركز الذي كان عليه قبل قدوم المدرب المغربي حسين عموتة لتسلمه مهام تدريب المنتخب الوطني، حيث توالت النتائج السلبية على المنتخب منذ قدومه، حيث خسر في التجمع الدولي الأول له أمام النرويج بستة أهداف دون مقابل، قبل أن يخسر من أذربيجان بهدفين لهدف.
ويعيش المنتخب الوطني حالة من عدم الاستقرار على صعيد الأداء والنتائج، وذلك قبيل خوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سيفتتح مشواره في التصفيات منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمواجهة منتخب طاجيكستان خارج قواعده، قبل أن يستضيف المنتخب السعودي في الأسبوع ذاته بعمان.
ويأمل عموتة من خلال متابعته للجولتين السادسة والسابعة في دوري المحترفين، ومتابعة اللاعبين المحليين المتواجدين في الخارج، باختيار أفضل العناصر القادرة على إعادة المنتخب للمسار الصحيح، وتحقيق انطلاقة جيدة في التصفيات، قبل خوض نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.
وحاول المدرب المغربي، زج أسماء جديدة في قائمة المنتخب الأخيرة، والاعتماد على عدد بسيط منهم في التشكيلة، مع حفاظه بشكل كبير على الأسماء التي كانت تلعب بصفة أساسية مع المدرب السابق للمنتخب، العراقي عدنان حمد.
وحافظ المنتخب الأرجنتيني على الصدارة العالمية، ومن خلفه المنتخب الفرنسي، والبرازيلي ثالثا، فيما تقدم المنتخب الياباني للمركز 18 عالميا وفي صدارة المنتخبات الآسيوية، بينما حافظ المنتخب الإيراني على وصافة آسيا والمركز 21 عالميا، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمنتخب المغربي، الذي بقي في صدارة منتخبات قارة أفريقيا والعرب في المركز 13 عالميا.

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