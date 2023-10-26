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معان والسلط يتطلعان لتحقيق الفوز اليوم

10/26/2023 2:39:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستكمل مباريات الجولة السادسة اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي معان والسلط على ستاد الأمير محمد عند الساعة السادسة مساء.
ويأمل فريق معان في تحقيق أول فوز له ببطولة الدوري، منتشيا بفوزه الذي حققه مؤخرا ببطولة كأس الأردن على حساب الأهلي، وبلوغه دور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، علما بأنه يملك نقطتين فقط من أصل 5 مباريات ببطولة الدوري ويحتل المركز الثاني عشر والأخير.
ويملك المدير الفني لفريق معان أمجد أبو طعيمة خيارات تمكنه من الظفر بالنقطة الخامسة له وتقدمه عدة مراكز على سلم الترتيب، وأبرزهم: رشيد رفيد، أيسر صباح، محمد فال، محمد أبو شعيرة، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة، أحمد العواودة، مهدي علامة، عبد المالك مفتاحي، وليد عثماني وحسين عبيدات.
وعلى الطرف المقابل، يسير فريق السلط بقيادة المدرب السوري عماد خانكان بنسق تصاعدي من حيث الأداء والنتائج، بعد أن سجل فوزين متتاليين ببطولة الدوري على حساب سحاب والرمثا، ووصوله لدور الثمانية ببطولة الكأس على حساب الجزيرة، ويملك حاليا 6 نقاط ويتواجد بمنتصف الترتيب على سلم الدوري.
وتتنوع خيارات خانكان في اللقاء، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية هي: قتيبة دعسان، محمد مصطفى، محمد زريقات، عبدا الله المناصرة، عصام سميري، أنس الجبارات، خالد العسولي، محمد غانم، سيف البشابشة، عبد الله ذيب وعدي القرا.

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