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الرمثا يقسو على سحاب بـدوري المحترفين

10/26/2023 2:39:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






حقق فريق الرمثا فوزا كبيرا على نظيره فريق سحاب بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت بينهما أمس ملعب الأمير الحسين بالسلط، في افتتاح منافسات الأسبوع السادس من دوري المحترفين لكرة القدم ليرفع الرمثا رصيده إلى رصيد الرمثا الى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد سحاب عند 6 نقاط.
وتناوب على تسجيل أهداف الرمثا كل من، مجد الزعبي، بشار ذيابات، أحمد السلمان، وعزالدين أبو عاقولة 2، فيما سجل هدف سحاب لاعبه خالد الردايدة.
وتتواصل منافسات الجولة اليوم بمباراة واحدة، تجمع معان والسلط على ملعب الأمير محمد بالزرقاء عند الساعة السادسة مساء، فيما تقام مباراتين يوم غد، عندما يلتقي مغير السرحان والجليل على ستاد الأمير محمد عند الساعة الخامسة، ويستقبل ستاد عمان الدولي مواجهة الوحدات وشباب الأردن عند الساعة السابعة والنصف، فيما تختتم الجولة بلقاء الأهلي والفيصلي يوم الأحد المقبل، على ستاد عمان عند الساعة السابعة والنصف.
سحاب1 الرمثا 5
الحكام: أحمد يعقوب، أيمن عبيدات، أحمد ماهر، محمد بدارنة رابعا.
مثل الفريقين
سحاب: وليد عصام، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، بسام دلدوم(احمد العيساوي)، إيهاب الخوالدة(يزيد ابو محفوظ)، زيد أبو عابد(خالد الردايدة)، محمد الرازم، حمزة الصيفي، ورد البري وأحمد أبو كبير.
المدير الفني: أحمد عبد القادر.
الرمثا : مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، عمر أبو عاقولة، أحمد السلمان، مجد الزعبي، بشار ذيابات، معتصم الزعبي، هايل ذيابات، أحمد المغربي، إبراهيم الخب، الهادي سالم(عز الدين أبو عاقولة).
المدير الفني: وسيم البزور.
سيناريو الأهداف
- ارسل بشار ذيابات كرة طويلة امامية صوب الهادي سالم الذي سددها قوية ارتدت من القائم الايسر وعادت للمتحفز مجد الزعبي سددها بالمرمى هدفا د.16.
- مرر احمد السلمان كرة أنيقة وجميلة نحو بشار ذيابات الذي استدار ولعب الكرة قوية في سقف مرمى سحاب هدفا ثانيا د. 68.
-استلم "المتألق" أحمد السلمان الكرة من خارج منطقة الجزاء وسددها صاروخية استقرت المرمى هدفا رائعا د. 71.
- استقبل البديل خالد الردايدة الكرة القادمة من ركلة ركنية ولعبها برأسه المرمى هدفا سحاب الأول. 82.
- استغل اللاعب الشباب عزالدين ابو عاقولة خطأ الحارس وليد عصام وأكمل الكرة برأسه في المرمى هدفا رابعا د. 85.
- احسن عزالدين ابو عاقولة استقبل الكرة العرضية ودكها المرمى هدفا خامسا د. 90+4.
فرص المباراة
- سدد بشار ذيابات كرة قوية سريعة من قوس منطقة الجزاء جاورت المرمى د.16.
- لم يحسن الهادي سالم التعامل مع الكرة العرضية المرفوعة من بشار ذيابات وسدد الكرة برعونة خارج المرمى د.26.
- حاول احمد ابو كبير تجريب حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته ذهبت بعيدة عن مرمى شلبية د.31.
- تالق شلبية في التصدي لقذيفة زيد ابو عابد المباغثة د52.
- سدد ابو كبير كرة ذكية من موقف ثابت على مشارف الجزاء بجوار القائم الأيمن د. 58.
- حاور بشار ذيابات أكثر من لاعب وسدد الكرة في أحضان الحارس وليد عصام.

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