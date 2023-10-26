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السماء تمطر مليون دولار- فيديو

10/26/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في واقعة أثارت الدهشة في بلاده، أقدم مؤثر ونجم تلفزيوني في جمهورية التشيك، على استئجار طائرة مروحية ليلقى منها مليون دولار على أشخاص عشوائيين كـ"هدية" منه، وفقا لما ذكرت العديد من التقرير الإخبارية.

وكان المؤثر الذي يدعى، كاميل بارتوشيك، والمعروف باسمه المستعار "كازما"، يرغب في تقديم مبلغ ضخم من المال لأي شخص يستطيع الإجابة على أحجية تعتمد على مشاهدة فيلم "One Man Show"، بيد أن أحدا لم يتمكن من حلها.
وعقب ذلك، اجتمع بارتوشيك مع فريقه لوضع خطة بديلة لتوزيع تلك الأموال، موضحا: "لقد حصلنا على الكثير من الأفكار بشأن ما يجب أن نفعله بمبلغ الجائزة التي لم يفز بها أحد، وتمحور بعضها حول مساعدة شخص محتاج أو التبرع به لعمل خيري أو توزيعه على الذين شاركوا في محاولة حل الأحجية".
وتابع في مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواص الاجتماعي: "فكرت فيما سأفعله، ثم قلت نفسي أنه يمكننا الجمع بين جميع تلك الأمور"، نقلا عن الحرة.

ومع ذلك، لم يكن يريد أن يجعل الأمر سهلاً على الناس، فقد أرسل تلميحات بشأن الموقع الذي سيتم توزيع النقود فيه، دون أن يكشف عنه صراحة، ليكون بمثابة أحجية أخرى ينبغي على المشاركين حلها.

ونوه في الفيديو الذي أعلن فيه رغبته بتوزيع الأموال، قائلا: "في غضون أيام قليلة، ستحلق طائرة هليكوبتر للشحن فوق جمهورية التشيك، وستحمل مليون دولار من الأوراق النقدية".

ومن خلال الصور التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت، لاحقا، يمكن رؤية الكثير من الأشخاص في أحد السهول، وهم يتدافعون للحصول على المال، حيث يقومون بحشو كل ما يمكنهم التقاطه من نقود في أكياس تسوق وحقائب.

ووفقًا للتقارير، فقد استغرق الأمر أقل من ساعة لوصول أعداد كبيرة من الناس، تقدر بـ4 آلاف شخص إلى الموقع المحدد، في حقول بلدة تدعى "ليسا ناد لابيم".

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