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كم من الوقت يمكن تخزين زيت القلي في الثلاجة بعد استخدامه؟

10/26/2023 2:39:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في كل مرة ترغب فيها بقلي الطعام، قد تشعر بالحيرة حول ما إذا كان يجب عليك التخلص من الزيت أو حفظه في الثلاجة.

ويمكن استخدام زيت القلي أكثر من مرة، من دون أن يتسبب بتسمم أو أضرار للمستهلك.

ولكن، هناك عدد من الخطوات التي يجب أن تتبعها أولًا:

-تجنب ترك الزيت على النار لفترات طويلة بعد الانتهاء من القلي حتى لا يحترق.

-عندما يبرد الزيت، يجب تصفيته وإزالة بقايا المواد الغذائية العالقة في الزيت إذا وُجدت.

-يجب تنقية الزيت جيداً من الشوائب، وذلك بتمريره على قماش أبيض نظيف، أو تمريره على فلتر ورقي.

-استخدم زيوت جيدة ومناسبة للقلي العميق على درجات حرارة عالية.

ويمكن تخزين الزيت في الثلاجة لعدة أشهر، إذ أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن هناك عدد من العوامل التي تشير إلى ضرورة التخلص منه بعد ذلك.

ويأتي من بينها:
-ظهور رغوة أو لون أسود

-ظهور رائحة كريهة

-عدم ظهور فقاعات عند إضافته للطعام

ويُعد تأكسد الزيت من بين أحد الأسباب وراء هذه التغيرات.

وكلما زاد عدد مرات استخدام الزيت، كلما كثُرت عوامل الأكسدة الضارة، ويؤثر نوع الزيت المستخدم بشكل كبير على تركيز هذه المنتجات الضارة.

كما أن محتوى الزيت من الأحماض الدهنية غير المشبعة يُعد من أهم العوامل المحددة لقابلية الزيت للأكسدة، والتي تزيد بزيادة محتواه منها.

ومع زيادة الأحماض الدهنية غير المشبعة في الزيت، يصبح أكثر حساسية للتزنخ.

نقطة التدخين

"نقطة التدخين" هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها ظهور دخان من الزيت، ما يسبب حرقان في الأنف.

ويؤثر بشكل سلبي على نكهة الطعام المقلي من جهة، ويتعرض لخطر الاشتعال من جهة أخرى.

وكلما تعرض الزيت للهواء أو زاد عدد مرات استخدامه في القلي، كلما أدى ذلك إلى انخفاض درجة الحرارة التي يبدأ عندها الزيت في التدخين.

أنواع الزيوت المستخدمة

ويُمكن استخدام جميع أنواع الزيوت النباتية في الطبخ أو القلي، مع مراعاة درجة احتراق كل نوع منها.

وتختلف درجة تدخين أو احتراق الزيوت النباتية من نوع إلى آخر. وعلى سبيل المثال، يحترق زيت الزيتون عند درجة حرارة 210 درجة مئوية.

ويُفضّل استخدام زيوت درجة احتراقها أو تدخينها مرتفعة، خاصة عند القلي العميق، مثل زيت الفول السوداني، والكانولا، والذرة، ودوار الشمس.

كيف تحافظ على سلامتك أثناء القلي؟

-عدم ترك الزيت على النار من دون مراقبة تحت أي ظرف.

-يجب أن تكون أكمام الملابس قصيرة وغير فضفاضة

-تغطية وعاء القلي لمنع تناثر قطرات الزيت أثناء القلي.

-عدم القلي في مكان ضيق وتهويته غير كافية.

-إخلاء منطقة القلي وما حولها من أي مواد قابلة للاشتعال.

-الاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة جاهزة للاستعمال.

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