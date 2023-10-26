Saturday, 28 October 2023 12:04 GMT

إكس تختبر المكالمات الصوتية والمرئية

10/26/2023 2:39:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تُجري شبكة التواصل الاجتماعي ((إكس)) (تويتر سابقاً) اختبارات على إضافة أداة تتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية ، على ما أفاد مالكها إيلون ماسك في منشور الأربعاء، في خطوة إضافية نحو جعل المنصة ((تطبيقاً شاملاً)) متنوع الخدمات.
وكتب الملياردير، في تعليق على منشور من مستخدم يُدعى ((دوج ديزاينر)) (DogeDesigner) يشرح فيه كيفية تفعيل هذه الميزة: ((إنها النسخة الأولية لمكالمات الفيديو والصوت على إكس))، وأعلن رئيس ((تسلا)) و((سبايس إكس)) في يوليو (تموز) الفائت تغيير اسم ((تويتر)) إلى ((إكس))، تعبيراً عن تصميمه على إحداث انعطافة للشركة التي اشتراها في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكّد ماسك مراراً عزمه على جعل الشبكة تطبيقاً شاملاً متنوع الأغراض على غرار ((وي تشات)) في الصين، تتيح لمستخدميها تبادل الرسائل النصية وإجراء مدفوعاتهم في آن واحد.

وبدا أن خيار إجراء المكالمات متاح حصراً في الوقت الراهن للمشتركين في خدمة ((بلو)) الذين يستطيعون من ضمن الامتيازات الممنوحة لهم الإفادة من المنتجات الجديدة خلال مرحلة اختبارها.

وجاء في لقطة الشاشة التي نشرها ((دوج ديزاينر)) على حسابه: ((ارتقوا بالمراسلة إلى المستوى التالي من خلال مكالمات الصوت والفيديو. بادروا إلى تفعيل الخيار ثم حددوا بمن تريدون استخدامه معهم: الأشخاص المُدرجون في دفتركم للعناوين، الأشخاص الذين تتابعونهم، المستخدمون الموثقون)).

وأعلن ماسك في أغسطس (آب) الفائت أن الوظيفتين الجديدتين ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بـأنظمة ((أندرويد)) و((آي أو إس))، إضافة إلى أجهزة ((ماك)) والكومبيوتر الشخصي (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف ((إكس)) بأنها ((دليل الهاتف العالمي)).

ومع ذلك، انخفض عدد مستخدمي منصة ((إكس)) إلى 225 مليوناً، أي بتراجع نسبته 11 في المائة عما كانت عليه قبل استحواذ ماسك عليها، على ما قالت المديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في مقابلة أُجريت معها أخيراً.

ومنذ أن اشترى ماسك ((تويتر)) في أكتوبر الفائت، تراجع النشاط الإعلاني للمنصة، إذ نأى المعلنون بأنفسهم عنها بسبب أسلوب إدارته وعمليات الصرف الجماعي للموظفين المعنيين بالإشراف على المحتوى.

MENAFN26102023000072011014ID1107312685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث