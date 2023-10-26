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أدوية حرق الدهون.. خطرة على الصحة

10/26/2023 2:39:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وفقا للدكتورة يلينا بروكوبينكو اختصاصية الغدد الصماء، تحظى المكملات الغذائية الحارقة للدهون بشعبية كبيرة، ولكنها ليست فعالة بنسبة 100 % وغير مناسبة لجميع الأشخاص، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وتقول الطبيبة: "قد تختلف مكونات المكملات الغذائية، ومكوناتها الشائعة هي: الكافيين، والشاي الأخضر، ومستخلص حبوب القهوة الخضراء، والكابسيسين (مادة موجودة في أنواع الفلفل الحار)، والفوكوكسانثين (Fucoxanthin)، والكارنتين، والتوراين، وأملاح الكروم، وحمض اللينوليك وغيرها"، مشيرة إلى أن هذه المكملات يجب ألا تحتوي على أدوية.
ووفقا لها، للمكملات الغذائية الحارقة للدهون إيجابيات وسلبيات؛ أي أن البعض يحصل على نتائج إيجابية والبعض الآخر على نتائج سلبية.
وتقول: "الشيء الرئيسي هو معرفة مكونات المكملات الحارقة للدهون وكيف تعمل هذه المواد في جسم الإنسان، وكيفية استخدامها بصورة صحيحة، لأنه قد يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في الشهية وزيادة في مستويات الطاقة. تتراوح الآثار الجانبية المحتملة بين زيادة التهيج والأرق وزيادة معدل ضربات القلب إلى مشكلات أكثر خطورة مثل تلف الكلى والكبد أو مشكلات في القلب والأوعية الدموية. وغالبا ما ينظر الناس إلى المكملات الغذائية على أنها طبيعية ويعتقدون أنها أكثر أمانا من الأدوية الموصوفة. لكن مثل هذه المنتجات تحتوي على مكونات مختلفة عدة، وإذا ثبت أن إحدى المواد الموجودة في المكملات الغذائية آمنة، فهذا لا يعني دائما أن المنتج بأكمله آمن. وكلما زاد عدد المواد الموجودة في المكمل الغذائي المعين يصبح من الصعب التنبؤ برد فعل الجسم".
وتشير الطبيبة، إلى أنه تمنع النساء الحوامل والمرضعات والأطفال والمراهقون ومن يعاني من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والقلق من تناول هذه المكملات. كما يجب على من يعاني من أمراض مزمنة أو يتناول أدوية معينة استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى هذه المكملات.

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