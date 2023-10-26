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كيف يعزز الإحماء أداء العضلات؟

10/26/2023 2:39:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعلم الجميع أهمية إحماء العضلات قبل التمرين، ولكن ما الذي يحدث بالفعل عندما نقوم بإحماء عضلاتنا؟
في دراسة نشرت، مؤخرا، بمجلة علم وظائف الأعضاء العام، كشف فريق بحثي -بقيادة جامعة أوساكا وكلية الطب بجامعة جيكي والمعاهد الوطنية للعلوم والتكنولوجيا الكمومية في اليابان- عن كيفية تأثير التسخين على انقباض العضلات، وكيف يمكن أن يفيد ذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى تحسين أداء التمارين الرياضية.
وتنقبض العضلات الهيكلية، استجابة للإشارات الكهربائية الصادرة عن الجهاز العصبي، والتي تنشط البروتينات في خلايا العضلات وتسمح لنا بالتحرك.
واستكشف الفريق، سابقا، كيفية تأثر انقباضات عضلة القلب بدرجة الحرارة، وكيف أن عضلات القلب يمكن أن تنقبض بكفاءة ضمن نطاق درجة حرارة الجسم.
وهناك 3 أنواع من العضلات في الجسم، وهي:
- العضلات الهيكلية: هذه هي العضلات التي بحثتها الدراسة، وهي النسيج المتخصص الذي يرتبط بالعظام ويسمح بالحركة. ويطلق على عضلات الهيكل العظمي والعظام معا اسم الجهاز العضلي الهيكلي (المعروف أيضا باسم الجهاز الحركي).
وتخضع عضلات الهيكل العظمي لسيطرتنا الواعية، ولهذا تعرف أيضا بالعضلات الإرادية. ويشار إليها كذلك باستخدام مصطلح آخر، وهو "العضلات المخططة"، حيث يبدو النسيج مخططا عند النظر إليه تحت المجهر.
- العضلات القلبية: هي العضلات الخاصة بالقلب، إذ ينقبض القلب وينبسط من دون سيطرتنا الواعية.
- العضلات الملساء: توجد في العديد من الهياكل الداخلية، ومن بينها الجهاز الهضمي والرحم والأوعية الدموية مثل الشرايين. ويتم ترتيب العضلات الملساء في صفائح ذات طبقات تتقلص في موجات على طول الهيكل.
وهناك مصطلح آخر شائع للإشارة إليها، وهو العضلات اللاإرادية، لأن حركة العضلات الملساء تحدث من دون وعينا.
كيف يعزز الإحماء أداء العضلات؟
وباستخدام بروتينات العضلات والفحص المجهري المتقدم، أراد فريق البحث تحديد كيفية تأثير درجة الحرارة على العضلات الهيكلية، وهل تتمتع هذه العضلات بحساسية مماثلة لدرجة الحرارة، أم أنها مختلفة عن عضلات القلب.
ووجد فريق البحث، أن بعض البروتينات الموجودة في الخلايا العضلية تعمل كجهاز استشعار لدرجة الحرارة، وأن التدفئة تؤثر على أنظمة الانقباض الهيكلي، وهذا يحسن من أداء العضلة.
ويقول المؤلف المشارك كوتارو أوياما "إن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى اختلافات في حساسية البروتينات المسؤولة عن الانقباض في درجة حرارة العضلات الهيكلية مقابل عضلات القلب.. في الأساس، العضلات الهيكلية التي تحرك جسمنا أكثر حساسية للتدفئة من القلب".
ووجد الباحثون أن تأثر العضلات الهيكلية بدرجة الحرارة المرتفعة قد يسمح لها بالانقباض بسرعة نسبية عند الإحماء، حتى من الاحترار الطفيف بسبب الحركة الخفيفة أو التمرين، مما يعني فعالية أكبر في الأداء والحركة.
تحسين أداء العضلات
توفر هذه الدراسة رؤى جديدة عن كيفية تحسين أداء العضلات في أثناء الإحماء قبل التمرين على مستوى البروتين، إذ يتم تحسين أداء العضلات الهيكلية عن طريق تسخين العضلات.
ويمكن لدمج إجراءات الإحماء المناسبة في الحياة اليومية للأفراد، وخاصة كبار السن، أن يحسن أداء عضلاتهم وتمارينهم، ومن ثم يقلل من خطر الإصابة.-(الجزيرة نت)

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