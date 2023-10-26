Saturday, 28 October 2023 12:01 GMT

بدارنة تسرد إبداع الجدات بالتطريز في أزياء شعبية فلسطينية

10/26/2023 2:39:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






صدر عن دار الأسوار عكا - فلسطين، كتاب بعنوان "أزياء شعبية فلسطينية"، للباحثة الأديبة كاملة بدارنة، ويتحدث الكتاب عن أزياء شعبية فلسطينية وهي: (أغطية رأس وملابس نساء وأطفال خاصة من منطقة الشمال الفلسطيني).
في كلمة على غلاف الكتاب تقول الباحثة بدارنة: "في هذا الكتاب تناولت أنواعا من الملابس، وأغطية الرأس التي كانت منتشرة في قرى شمال فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر (مثل المنديل والقمباز النسوي)، وحتى سنوات الثمانين من القرن العشرين. إذ بدأت الموضة بالسيطرة على لباس الفتيات والنساء، وما كان هذا العلم إلا للحفاظ على تراثنا وتجديده بما يلائم العصر، فالموتيفات وغرز التطريز مستوحاة من البيئة التي عاشتها المرأة وأبدعت في تطريزها على ثوبها، وأغطية سريرها وزينة بيتها، فحري بنا المحافظة على ما كان عبر عقود سمة لنا ونمطا لحياتيا، ودام إبداع أمهاتنا وجداتنا شاهدا على جذورنا واستمرارنا".
وفي مقدمتها للكتاب تقول الباحثة: "إن الحضارت يواكبها تطور تكنولوجي وعلمي، وتتطور صناعة النسيج والأقمشة حتى وصلت أوجها في عصرنا الحالي، ويستغلها الإنسان لصنع ملابسه المتباينة شكلا وقيمة، والتي أظهرت الفوارق الاجتماعيّة والطبقية، والخاصيّة الدينيّة وغير ذلك، ومن هذا المنطلق ارتأيت أن للملابس الشعبية الفلسطينية وظائف متعددة أظهرتها طريقة الخياطة، والقصة (الشكل) التي ميزتها.. هذه الوظائف هي: "الوظيفة العملية، والجمالية، والوقائية، والاجتماعية، والدينية".
وتوضح عن هذه الوظيفة العملية والوقائية، فتقول: "تأتي من بساطة القماش، ونوعه القطني ما ساعد المرأة الفلسطينية، وبشكل خاص الفلاحة، على أن تمارس عملها في الأرض مرتاحة، وهي مرتدية الملابس القطنية الفضفاضة الطويلة التي حمت جسدها من أشعة الشمس الحارقة، وهي تفلح الأرض، وتحصد القمح، وتقلع السمسم، والعدس، والحمص، مبينة أن المرأة لم تستغنِ عن الجمال، فطرزت فستانها بالأزهار الجميلة، والألوان الزاهية للمناسبة الاجتماعية، وللمناسبة الخاصة مثل حفل زفافها، وظهرت الفوارق الاجتماعيّة بنوع القماش، فللنساء الميسورات الحال، كان القماش من المخمل، والحرير المستورد أو المهرب من لبنان وسورية".
وتضيف بدرانة، أنها في كتابها اخترت أن توثق الملابس الخاصة بالنساء والأطفال، حيث يعتبر توثيق التراث المادي جانبا مهما في حفظ الموروث الثقافي للشعوب، وله دور كبير في مأسسة قيم ومبادئ، واستمرارية ما يميزه عن المجتمعات الأخرى، لأن الملابس الشعبية التراثية هي حلقة وصل متينة تصل الحاضر بالماضي، بهدف الحفاظ على ذاكرة يقظة لا تنساها الأجيال مع مرور الزمن.
وترى المؤلفة، أن توثيق الملابس الشعبية التراثية بخياطتها وحياكتها ضمانة للاستمرار والوجود. هو مطلب ملح للدفاع عن التراث والهوية، وتعزيز الانتماء منعا للاغتراب النفسي والاجتماعي والثقافي. كما أنه يعتبر وسيلة لتعزيز الثّقة بالنّفس، والتقدير الذاتي، ثمّ تبني نظرة إيجابية في الحياة بشكل عام.
وتؤكد بدارنة، أن هذا التراث يعد عاملا مهما في تنشئة الأجيال القادمة على الاعتزاز بالذات، والفخر، وتحويل الملابس الشعبية التراثية إلى عنوان للجمال، والعمل على تحديثها لتجار الملابس العصرية التي تلهث وراءها دور الأزياء المعاصرة، أما بالنسبة للأنواع، فقد تناولت أنواعا من الملابس وأغطية الرأس التي كانت منتشرة في قرى شمال فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر (مثل القمباز النسائي)، وحتى الثمانينيات من القرن العشرين.
وتشير الباحثة، إلى أن الموضة بدأت بالسيطرة على لباس الفتيات والنساء، وظلت كبيرات السن فقط هن المحافظات على الزي التقليدي الذي لبسنه سنين طويلة؛ وبشكل خاص الفستان المكشكش بكسرات ظاهرة أسفل ذيله، وفستان المنتيان بالتنورة المكسرة في قسمها العلوي.
وتتحدث بدارنة عن "القمباز النّسائيّ"، فتقول "أخبرتني بعض الخياطات اللواتي كن يخطن القنابيز، أن النساء توقفن عن لبسه منذ الستينيات من القرن العشرين، (مع أن نمر سرحان يذكر في موسوعة الفولكلور الفلسطيني، الجزء الثالث، أن القمباز النسائي كان زيا للمرأة في شمال فلسطين في الفترة (1850- 1900)، بسبب انتشار فستان المنتيان أكثر منه، وظلت كبيرات السن اللاتي اعتدن على لبسه ترتدينه، ولم يتجدد لبسه.
وتقول الباحثة عن المنديل: "إنه غطاء للرأس، فقد لبسته الفتيات والنساء بأشكال وربطات عدة، فيما المرأة المسنةن استعملته غطاء ثانويا، إما عصبة (من غير أوية)، على الجبين تحت الحطة لمنع تدلي شعرها على الجبين، وإما قمطة (بإضافة الأوية) فوق الحطة لغاية جمالية. وظل المنديل يشكل جزءا أساسيا من جهاز العروس، وتعددت ألوانه وزخرفة الأوية المضافة إلى جوانبة، وتميزت المناديل بألوانها العديدة قماشا وتزيينا".
وتشير، إلى أن المنديل ظل غطاء الرأس الأكثر شيوعا للصبايا حتى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين، بعدما ازداد نشاط الحركة الإسلامية، والدّعوة لتغطية الرأس بالحجاب الديني الإسلامي؛ كون المنديل لا يغطي الرقبة، وتطل بعض خصلات الشعر من تحته. ولكن ظهور الحجاب لم يمنع من وضعه على الرأس في البيت لدى كثيرات ممن اعتدن عليه، وما تزال النساء تحتفظن به كقطعة تعتز بها خاصة أن الأوية المحيطة بقماشه حيكت بطريقة فنية جميلة. وكذلك وضعته العجائز كعصبة فوق الحطة أو على جبينها.
وخلصت بدرانة، إلى أنها ترجو أن يكون هذا توثيقا للنماذج المذكورة في الصفحات عملا يخدم تراثنا، فهو الشاهد على وجودنا التّاريخي واستمراريته، وأن ينفع الأجيال القادمة التي تستهويها الموضة والماركات العالمية، وأن يكون ما ورد في الكتاب دافعا لتجديد الملابس التراثية بما يلائم العصر مع الحفاظ على الحشمة التي ميزت لباسنا التقليدي، وأعطت للجسد قيمته بتغطيته، وليس بتعريته كما في الأزياء والموديلات الحديثة. وكلي ثقة أن جمال الرسومات والزخرفات التي تزين الملابس التراثية، رغم عدم كثافتها، ستضفي سحرا وجمالا خاصين على الملابس العصرية بقصاتها المختلفة إن زينت بها هذه الملابس.
وتوضح، أن كلمة المنديل هي "كلمة لاتينية معربة"، ومعناها قطعة النسيج لتجفيف اليد. استعمل الإسبان هذه اللفظة؛ للدلالة على غطاء الرأس عند النّساء". واستعملتها المرأة الفلسطينية للغرض ذاته، ولأغراض أخرى. مبينة أن المنديل هو قطعة من القماش القطني، مربعة الشكل، يبلغ طولها ما يقارب سبعين سنتمترا، أي ذراعا من القماش، (الذراع هو وحدة القياس التي كانت شائعة قبل استعمال المتر، وهو المسافة الممتدة بين طرف أصبع الوسطى حتى أعلى الكتف، ويبلغ طوله حوالي 70سم)، هذه القطعة من القماش مزينة برسومات وردية متعددة، وبألوان مختلفة.
كما تشرح المؤلفة عن غرز "كف العروس"، والمواد اللازمة له، فتقول بدرانة: "مكوك، إبرة، لؤلؤ، خيوط"، أما الطريفة فهي "نحضر دوائر صغيرة: أربع دوائر بحيث تشكل مربعا يدعى "فلة" (وممكن ثلاث دوائر)، تحاك القاعدة بالمكوك، أو تجهز ثلاث قناطر توضع على رأس كل منها حبة لؤلؤ، وعلى رأس القنطرة الرابعة تضاف "الفلة"، التي تلصق بواسطة المكوك - ضمن الحياكة – ثم تكرر العملية: ثلاث قناطر... وتضاف فلة على الرابعة وهكذا، تجهز خيوط "المقصقص"، وتوضع داخل "الفلل"، وتطبق كل فلة على الخيوط التي داخلها، ثم تخاط بالإبرة كي لا تسقط هذه الخيوط. تقصّ الخيوط بين كل فلة وأخرى بالتساوي (ممكن أن تكون الفلل ملونة أو أن يكون المقصقص ملونا)، وممكن أن تكون القناطر مصنوعة من الخرز، ومن دون إضافة المقصقص.
ويذكر أن كاملة حسين بدارنة، هي أديبة فلسطينية، ولدت في عرابة البطوف منطقة الجليل، أنهت دراستها الابتدائية في مدارس بلدتها عرابة، والمرحلة الثانوية في كلية الجليل المسيحية في قرية عيلبون، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب والتربية من الجامعة المفتوحة (بالمراسلة) في العام 1994، وحصلت على شهادة معلم مؤهل في اللغة العربية من دار المعلمين العرب في حيفا.
تعمل معلمة لغة عربية في مدرسة البخاري الشاملة - عرابة، وهي عضو في رابطة الواحة الثقافية منذ سنة 2010، وكذلك عضو في اتحاد الكتاب العرب - حيفا، وقد بدأت عملها في سلك التعليم منذ العام 1994م في المدارس الابتدائية ثم الإعداديّة.
بدأت بدارنة مسيرتها الأدبية، بإصدار أول كتاب لها العام 2000، بعنوان "طار الطير"، الصادر عن مؤسسة الأسوار عكا، وهو دراستان نقديتان عن الحكايات الشعبية الفلسطينية، وبدأت بإصداراتها الأدبية الإبداعية تباعا العام 2010م بإصدار المجموعة القصصية "زخات المطر"، ثم توالت الإبداعات والنشاطات.
وتتنوع كتاباتها ما بين الأبحاث التراثية، القصص القصيرة، القصص القصيرة جدا، النثريات والنقد الأدبي.

MENAFN26102023000072011014ID1107312680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث