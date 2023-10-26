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الواقع حينما نبصره بأعين تبحث عن التصالح مع الذات والتقبل

10/26/2023 2:38:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






بين قرارات خاطئة وأحلام لا تكتمل، وأشخاص لم يكونوا على قدر التوقعات، وآخرين كسبوا الثقة بجدارة بين تفاصيل حزينة وأخرى مفرحة، نعيش الواقع بحثا عن السلام والراحة.
الواقع، عندما يرى بأعين قادرة على إبصار السيئ والجيد بواقعية دون تشويه أو حتى تجميل، يصبح كل ما يحدث فيه قابلا للتجاوز والتخطي، فطبيعي أن يكون لكل ما نعيشه ثمن يحتم علينا أن ندفعه بطريقة أو بأخرى، لكن بشرط أن نقتنع أن الأشياء حولنا تتغير، وأن رؤية الواقع كما هو والتصالح مع هذه الفكرة كفيلان بأن يمنحانا جميعا إحساسا بالطمأنينة.
الشعور بالسلام الداخلي أو "التصالح مع الذات"، هذا ما تبحث عنه سهير جمال (26 عاما)، تقول "الحياة فيها الحلو وفيها المر، المهم أن نعرف كيف نعيشها ونتقبلها دون أن نفقد بوصلة الطريق نحو واقع نسعى لأن يكون أفضل".
سهير تدرك أن الواقع مليء بالمفاجآت، حتى أصبح الكثيرون يلمسون الفوضى في شتى جوانب حياتهم. هم بإصرارهم على الوصول للكمال واعتقادهم بأن الناس من حولهم يشبهونهم وأن سعادتهم تأتي من ملاحقة أشياء قد لا تكون من نصيبهم، هذا كله يزيدهم ضياعا، بحسب سهير، التي تؤكد أن الواقع يحتاج لأن نعيشه كما هو حتى نستطيع أن نجد السلام على الأقل في دواخلنا، فمهما كان الخارج ممتلئا بالحروب والصراعات، فنحن بحاجة لقسط من السكينة لنقوى نفسيا ويكون بإمكاننا أن نواجه كل ما نمر به.
ومن خلال تجاربها، تبين هيام (33 عاما)، أن الصعوبات واقعيا لا تنتهي وتمنحنا دروسا مدفوعة الثمن، وهذا تحديدا ما بدأت تفهمه مؤخرا، تقول إن عنادها كان السبب في خسارتها لأشياء كثيرة، وحسب قولها، فهي لم تكن متصالحة مع الواقع ومع حقيقة أن هناك الشر كما الخير والألم كما السعادة.
هيام، ورغم الأزمات التي اعترضتها وانتزعت منها لبعض الوقت إحساسها بالسلام، ظلت مصرة على الوصول لأشياء ربما لم تكن لها من الأساس، لكن مع كثرة الصدمات ومرورها بأكثر من خيبة، اقتنعت أن الشعور بالسلام لا يعوض، وأن اختيارها الخاطئ للأشخاص وثقتها الزائدة بهم يجعلانها عرضة للغدر والخذلان، ويضعانها في مهب الريح بعيدا عن الواقع الذي يريدها واعية، تعرف جيدا أن الواقع ليس بالضرورة أن يأتي على مقاس أمنياتها وتوقعاتها.
تقبل الواقع كما هو وإيجاد السلام الداخلي يأتي من الثقة والوعي، بحسب الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، الذي يرى أن التقبل يجلب السعادة، لكن بشرط أن يكون مقرونا بالسعي، فالواقع لا يخلو من الأزمات والأخطاء والتفاصيل القاسية التي قد تسلب الشخص استقراره، ورغم ذلك هو مطالب بأن يتصالح مع كل ما يحدث معه من حلو أو مر. لافتا إلى أهمية الوصول للسلام النفسي أولا والاقتناع بأن الحياة، بما فيها من أحداث ومواقف متجددة، لا تسير وفق خط واحد.
يقول "الواثق بما لديه يستطيع أن يفهم الواقع ويتعامل معه بناء على المعطيات الموجودة مع البحث عن الأفضل دائما، لكن دون ذلك العناد الذي يكون لمجرد العناد، كما من الضروري أن يكون الشخص واعيا وقادرا على تحديد مساره حتى لا يضطر لدفع الثمن مرتين؛ مرة لأنه أخطأ ومرة أخرى لأنه لم يتعلم من خطئه".
ووفق مطارنة، فإن التصالح مع الواقع وتقبله يجنبان الإنسان الاحتراق النفسي والهشاشة والسخط والشكوى والتذمر وغيرها من المشكلات النفسية، كما يساعد على تقويته نفسيا ويصبح أكثر امتنانا، إضافة إلى الاعتراف بالأخطاء والعيوب ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه.
ويختلف الناس في التعامل مع واقعهم وظروف حياتهم ويسلكون مناهج مختلفة في علاقاتهم وتفاعلاتهم الإنسانية والاجتماعية، الإنسان بطبعه يبحث دائماً نحو الكمال والحياة المثالية، بعضهم يبحثون عنها في سلوكهم وسعيهم وكل تفاصيل حياتهم، والبعض الآخر يرسمون هذه الحياة في مخيلتهم وفي أحلامهم مع استسلامهم لواقعهم وعدم بذل الجهد الكافي لتغييره أو حتى تحسينه.
ويقول مطارنة "في رحلة الحياة، يواجه الإنسان العديد من المشاكل والصعوبات في الجوانب كافة؛ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والعاطفية وحتى الصحية والأسرية، التعامل مع هذه الصعوبات يحتاج إلى خبرة إنسانية كبيرة ووعي وفهم حقيقي وقدرة كبيرة على التعامل مع المشكلات ومحاولة حلها". موضحا "نمر في تعاملنا مع الآخرين بتفاعلات عاطفية عديدة، بعضها مؤلم وقاس ويترك أثرا كبيرا فينا نتعرض للخيبات والصدمات والحزن والخذلان بسبب الآخرين ونعيش صدمات نفسية صعبة ومؤلمة، غالباً نصل إلى هذه النهايات بسبب سوء اختياراتنا، ثقتنا الزائدة بالآخرين وقلة الخبرة لدينا على كشف سوء نوايا الناس، نحن في الغالب نفقد مهارة تحصين أو حماية أنفسنا من الأشخاص السلبيين أو المؤذين، فندفع ضريبة ذلك غالياً".
ويبين "أن التعافي من العلاقات المؤذية والسامة أمر ضروري ومهم، يحتاج منا إلى وعي وجهد لإعادة بناء الخراب الذي تركوه في أنفسنا، يحتاج إلى إعادة التوازن إلى حياتنا ويحتاج إلى تقبل الواقع، الواقع الذي يوجد فيه كل المتضادات، يوجد فيه الخير والشر، الحسن والسيئ، النجاح والفشل، ولا ننسى أن الأمور لا تسير دائماً كما نتمنى، فأغلبها خارج إطار سيطرتنا، فنحن لا نملك القدرة على التحكم في جميع تفاصيل حياتنا، وإذا عشنا في حالة من عدم تقبل واقعنا الذي لا خيار لنا فيه، فإننا سنخسر سعادتنا ونعيش تعساء غير راضين".
ويكمل "نكون في حالة حرب مع الواقع ونعيش صراعات داخلية مع أنفسنا وخارجية مع الآخرين ونفقد الاستقرار والسلام في حياتنا ونعيش في حالة دائمة من القلق والتوتر، في محاولة منا لتغيير ما لا نستطيع السيطرة عليه أو التحكم به. فبدلاً من حالة الصراع هذه، يجب علينا قبول الواقع، والقبول يعني التغاضي عن الأفعال والسلوكيات الضارة والتصرف بتريث وحكمة وروية، بدلاً من الرد العاطفي على بعض الأمور، ومحاولة فهم الأحداث الخارجة عن سيطرتنا، وقبول بعض الأشخاص أيضاً في حياتنا تماماً كما نقبل بواقعنا".

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