بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ العمل في مستشفى الرشيد العام بعد إنهاء التوسعةِ الجديدةِ والشاملة للمستشفى ليغدو مستشفىً عاماً يضم كافة الاختصاصات الطبية.
وقال المستشفى في بيان صحفي إنه بدأ العمل بكامل طافته تحت شعار "رعاية طبية متكاملة" في موقع المستشفى في منطقة أبو نصير.
وشملت التوسعة أقسام جديدة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية بمواصفاتٍ عالمية عالية وفقاً لأسس علمية مدروسة.
وباشر المستشفى باستقبال المرضى والمراجعين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة واللازمة لهم على مدار الساعة من خلال كوادر مؤهلة من ذوي الكفايات العلمية الواسعة في كافة الحقول الطبية والإدارية، خدمةً للمجتمع وضيوف الأردن وبمستوى يليق بما وصل إليه الأردن من سمعةٍ طبيةٍ متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.
MENAFN26102023000072011014ID1107312675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.