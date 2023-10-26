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بدء العمل في مستشفى الرشيد بعد التوسعة

10/26/2023 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدأ العمل في مستشفى الرشيد العام بعد إنهاء التوسعةِ الجديدةِ والشاملة للمستشفى ليغدو مستشفىً عاماً يضم كافة الاختصاصات الطبية.

وقال المستشفى في بيان صحفي إنه بدأ العمل بكامل طافته تحت شعار "رعاية طبية متكاملة" في موقع المستشفى في منطقة أبو نصير.

وشملت التوسعة أقسام جديدة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية بمواصفاتٍ عالمية عالية وفقاً لأسس علمية مدروسة.

وباشر المستشفى باستقبال المرضى والمراجعين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة واللازمة لهم على مدار الساعة من خلال كوادر مؤهلة من ذوي الكفايات العلمية الواسعة في كافة الحقول الطبية والإدارية، خدمةً للمجتمع وضيوف الأردن وبمستوى يليق بما وصل إليه الأردن من سمعةٍ طبيةٍ متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

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