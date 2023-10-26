وفاة 3 أشخاص داخل حفرة في جبل القصور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ورد بلاغا لدى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة يفيد بمحاصرة ثلاث أشخاص داخل حفرة بمنطقة جبل القصور .
وبين أن الفرق المتخصصة تحركت على الموقع وبإسناد من فريق البحث والإنفاد الدولي ومديرية دفاع مدني شرق عمان وعملت على إخراج المحاصرين من داخل الحفرة باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذا النوع من الحوادث وهم بحالة وفاة ، وتم إخلائهم الى المستشفى، وتم فتح تحقيق بالحادث.
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