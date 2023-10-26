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وفاة 3 أشخاص داخل حفرة في جبل القصور

10/26/2023 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ورد بلاغا لدى غرفة عمليات مديرية دفاع مدني وسط عمان والشرطة يفيد بمحاصرة ثلاث أشخاص داخل حفرة بمنطقة جبل القصور .

وبين أن الفرق المتخصصة تحركت على الموقع وبإسناد من فريق البحث والإنفاد الدولي ومديرية دفاع مدني شرق عمان وعملت على إخراج المحاصرين من داخل الحفرة باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذا النوع من الحوادث وهم بحالة وفاة ، وتم إخلائهم الى المستشفى، وتم فتح تحقيق بالحادث.

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