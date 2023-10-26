Friday, 27 October 2023 11:58 GMT

النقابات المهنية تدعو الدول العربية والإسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة لأفعال

10/26/2023 2:38:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر مجلس النقابات المهنية الأردنية بيانا في الذكرى التاسعة والعشرين لمعاهدة وادي عربة، تاليا نصه:

"تأتي الذكرى التاسعة والعشرين لتوقيع اتفاقية "وادي عربة" للسلام بين الأردن وإسرائيل هذا العام في ظل ما يشهده قطاع غزة من عدوان إسرائيلي وحشي ممنهج يستهدف المدنيين من النساء والأطفال ويدمر البنية التحتية ويعمل على إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه بكافة الوسائل غير آبه بكل الأعراف والأخلاق الإنسانية، ولا حتى بالقوانين الدولية ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان، ويرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة الصامد جرائم حرب.

إن النقابات المهنية الأردنية ترى أن معاهدة وادي عربة المشؤومة ولدت ميتة فلا فائدة من أي تحالفات أو معاهدات سلمية أو غير سلمية مع العدو الصهيوني.

إن معاهدة وادي عربة، أو أي معاهدة أخرى مع الاحتلال في ظل ما يشهده قطاع غزة والشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي تعتبر جامدة، ولا يتذكرها الأردنيون إلا بالسوء، فصراعنا مع العدو الإسرائيلي صراع وجود، وليس صراع حدود.

إن النقابات المهنية الأردنية ترى أن التسريع في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني على كافة الأصعدة وربط مستقبل وطننا وأبنائنا بهذا الكيان المسخ. لم يعد على وطننا إلا بالخسارة.

إن النقابات المهنية تحيي الأبطال في قطاع غزة وتنحني إجلالاً لصمودهم وثباتهم وهم يعلمون الدنيا درساً في معاني الرجولة والفداء.

وإن غزة، وهي تخطو بصمودها وتضحياتها العظام نحو نصر جديد يمرغ أنف المحتل ويكشف وجهه البشع وطبيعته العنصرية، تشكل اليوم سداً منيعاً تسقط أمام بنيانه المرتكز على عنوان المقاومة والكرامة أوهام "صفقة القرن" المشبوهة ومحاولات البائسين في واشنطن والكيان الصهيوني تصفية القضية العربية الفلسطينية وشطب قضية اللاجئين وحق العودة وتمرير مخططات التوطين والوطن البديل

وتدعو النقابات المهنية الدول العربية والإسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة والاستنكار إلى أفعال والقيام بدور فاعل ومنتج دفاعاً ودعماً وإغاثةً للأهل في غزة. وفي هذا السياق تطالب النقابات المهنية الحكومة الأردنية بإلغاء اتفاقية الغاز المسروق ومعاهدة وادي عربة. كما تدعو شعوب العالم وقواه الحرة الحية إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب العربي الفلسطيني، صابراً على الجرح وعصياً على الكسر، وهو يواصل مقاومته المشروعة في الدفاع عن حقوقه المسلوبة وأرضه المحتلة ودولته ومستقبله.

المجد للشهداء الأبرار

والشفاء للجرحى والمصابين

الحرية لأبطالنا الأسرى

عاشت غزة ومقاومتها البطلة

عاشت فلسطين حرة عربية".

MENAFN26102023000072011014ID1107312673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث