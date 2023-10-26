Friday, 27 October 2023 11:56 GMT

الوطني لدعم المقاومة اليوم الخميس يطالب بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار

10/26/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة اليوم الخميس، الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة من أجل الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق للمساعدات الإنسانية؛ بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود.

كما طالب في بيان وزع في وقفة احتجاجية أمام مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، بالسماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة أو التمكن من تلقي الخدمات الصحية الحيوية.

وأكد ضرورة احترام وحماية البنية التحتية المدنية؛ مثل الملاجئ والمدارس ودور العبادة وبيوت المدنيين والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي، لمنع فقدان أرواح المدنيين والأطفال وتفشي الأمراض، ولتوفير الرعاية للمرضى والجرحى.

وأضاف البيان أن على أعضاء المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.

وجاء في البيان، "سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش تحية طيبة وبعد، إن ما يتعرض له قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدى العشرون يوماً الماضية من إبادة جماعية وعملية تطهير عرقي والتي راح ضحيتها أكثر من 6500 شهيد 70% من الأطفال والنساء و المسنين) وما يزيد عن 19 ألف جريح، وأكثر من 260 اعتداء على الكادر الصحي، 12 منشأة صحية خرجت من الخدمة فعليا ومستشفيات التركي والمعمداني ستنضم لها قريبا، 45% من الوحدات السكنية التي يمتلكلها المدنيين دمرت بشكل كامل أو جزئي يعد انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان".

وأضاف البيان: "ينتهك الاحتلال الإسرائيلي في كل لحظة القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب بعنجهية، مستخدماً الأسلحة المحرمة دوليا ومستعملاً القوة المفرطة، وتهديد السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وقطع الامدادات المدنية والصحية عن المدنيين".

وتابع: "المدنيون هم من يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد ويعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماته على مناطق سكنية مأهولة، واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، وترقى إلى جرائم حرب وعدوان وضد الانسانية توجب الادانة من كافة المرجعيات الحقوقية والقانونية في العالم وتوجب الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال الاسرائيلي من السياسيين والعسكريين".

وأردف: "إن سياسة الاحتلال الاسرائيل الرامية إلى استهداف المباني المدنية، تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم، وأن تقتصر الهجمات على الأماكن العسكرية، كما يرتقي الاستهداف المباشر والمتعمد للأعيان المدنية إلى جريمة حرب وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولي. إن ما يجرى جريمة يندى لها جبين الإنسانية، ومن العار على المجتمع الدولي أن يقف صامتاً حيال ما يجري من جرائم حرب منظمة ضد المدنيين. إنَّنا الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الأردن ، وإذ نبعث بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء والجرحى ، ونقول إن استهداف المدنيين والنساء والأطفال يؤكد دموية هذا الاحتلال، وسعيه الدائم لخرق القوانين الدولية ورميها بعرض الحائط".

MENAFN26102023000072011014ID1107312672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث