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الصحفيين تدعو لوقفة تضامنية مع غزة

10/26/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء دعوة أعضاء الهيئة العامة إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة ودعما للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون الى أبشع المجازر، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 12 ظهرا أمام مقر النقابة.
وأكد مجلس النقابة في الجلسة التي ترأسها الزميل النقيب راكان السعايدة على تنفيذ الفعاليات التضامنية المجدولة بشكل كامل لادامة حالة التضامن والتفاعل مع تطورات العدوان الإسرائيلي المجرم على قطاع غزة.
وكانت النقابة نظمت وقفات تضامنية أمام المؤسسات الصحفية والإعلامية، وشاركت في الوقفات التي دعا لها مجلس النقباء الذي تعتبر نقابة الصحفيين احد مكوناته الرئيسية، إضافة إلى عقد ندوتين في مدرج النقابة حول تداعيات "طوفان الأقصى".
ودعا مجلس النقابة الزميلات والزملاء الالتزام والتفاعل مع برنامج النقابة التضامني لتحقيق الهدف منه على أوسع نطاق.

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