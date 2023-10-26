Friday, 27 October 2023 11:56 GMT

همم تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

10/26/2023 2:38:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وحق تقرير المصير.

ودانت "همم" استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبة بالتحرك الفوري لوقف الحرب، وجرائم الإبادة.

واستنكرت "همم" مواقف رئيسة المفوضية الأوروبية "Ursula von der leyen" المنحازة بالكامل لدولة الفصل العنصري الإسرائيلي، والمعادية لحقوق الإنسان، والمشجعة لـ"إسرائيل" على ارتكاب المزيد من جرائم القتل الجماعي والإبادة الجماعية، في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي يتحدث فيه عن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بأن تتوقف رئيسة المفوضية الأوروبية بالكامل عن دعم ومساندة دولة الفصل العنصري الإسرائيلي، والتوقف عن تصريحاتها المعادية لحقوق الإنسان، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت "همم" في مذكرة سلمتها لسفير الاتحاد الأوروبي، بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، خلال الاجتماع الذي عُقد معه أمس الأربعاء الموافق 25/ أكتوبر/ 2023، "إن مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وفي مقدمتها مؤسسات هذا التحالف "همم" جزء لا يتجزأ من شعوبها، ونضالاتها، وتطلعاتها في الحرية والكرامة والاستقلال، وتؤمن بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وحق الفلسطينيين أن يقاوموا الاحتلال الإسرائيلي".

وأعادت "همم" التأكيد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي دولة فصل عنصري وفقا لتقارير الأمم المتحدة، ولتقارير العديد من المنظمات الدولية المعروفة، وهي لا تحترم القانون الدولي، ويجب ملاحقتها ومساءلتها على جرائمها.

ورفضت "همم" الازدواجية في تطبيق معايير حقوق الإنسان، باعتبارها منظومة عالمية ويجب أن تُطبق على الجميع، ومن غير المقبول أن تكون قيمة الإنسان الفلسطيني أقل قيمة، وأهمية من الإسرائيليين.

وأضافت أن ما يحدث منذ بدء العدوان على غزة يعتبر جرائم حرب، وعقابا جماعيا، وتهجيرا قسريا، وجريمة إبادة جماعية، ولا يمكن النظر إليه بغير ذلك، مؤكدة وجوب وقف الحرب والعدوان على غزة فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود، والتوقف عن استهداف المستشفيات، وقطع الكهرباء، والماء، ومنع الغذاء، واستهداف الطواقم الطبية، والصحفيين.

ودعت "همم" إلى ضرورة توقف الاتحاد الأوروبي، ودوله عن الانخراط في ترويج الرواية الإسرائيلية، وتجريم مساندة الحق الفلسطيني؛ لأن ذلك يضرب بعرض الحائط كل مبادئ حرية التعبير، والتجمع السلمي.

وقالت "إن مواقف الدول الغربية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي المساندة للاحتلال الإسرائيلي من هذه الحرب ضد الفلسطينيين سيؤدي إلى تعميق عدم اهتمام والتزام غالبية حكومات العالم، والمنطقة بحقوق الإنسان، وستذكّر الحكومات بالمواقف الغربية، وتخليها عن مبادئ حقوق الإنسان، والتطبيق الانتقائي لها، وهذا سيمتد إلى الشارع الذي لن يقبل الحديث عن قيم حقوق الإنسان لأنهم شاهدوا بأعينهم كيف تُداس هذه القيم من الدول الغربية عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، وحين يغضوا النظر عن جرائم الاحتلال".

واعتبرت "همم" أن الانحياز الأوروبي الرسمي الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، وتجاهل الدول الغربية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، لمبادئ ومعاهدات حقوق الإنسان، وجّه ضربة قاسية لمؤسسات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم ومنها المنطقة، وجلب العار للدول الغربية.

وطالبت "همم"، بشكل واضح ومباشر، الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته، التراجع عن مواقفه المنحازة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعددة ضد الشعب الفلسطيني، وإعلان تأييده لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، منوهة إلى أن سمعة ومصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك، ولا قيمة لكل ما يقوم به الاتحاد من جهود ذات علاقة بتعزيز التنمية وحقوق الإنسان في المنطقة، الأمر الذي سيُهدد شراكاته مع شركائه في المنطقة.

MENAFN26102023000072011014ID1107312670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث