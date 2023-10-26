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الصفدي: نعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة

10/26/2023 2:38:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت.

وأضاف الصفدي خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس،" نعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ونرفض ازدواجية المعايير، ولا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون إلى الأبد."

وتابع، "أطفال غزة الذين نجوا من القصف الإسرائيلي يواجهون خطر الموت بسبب الجوع والجفاف"، مضيفا أن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة هو جريمة حرب.

وقال الصفدي: " نحن العرب والمسلمين نقدّر حياة كل البشر أيا كانت دياناتهم أو جنسياتهم أو أعراقهم."

وقال وزير الخارجية في نهاية الكلمة، إن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 1967 هي ما ستضمن إحلال السلام في المنطقة.

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