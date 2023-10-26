الصفدي: نعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، علينا ألا نخذل الشعب الفلسطيني وهو شعب محاصر ومحتل ويبدأ يومه بالموت وينهيه بالموت.
وأضاف الصفدي خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس،" نعارض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ونرفض ازدواجية المعايير، ولا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون إلى الأبد."
وتابع، "أطفال غزة الذين نجوا من القصف الإسرائيلي يواجهون خطر الموت بسبب الجوع والجفاف"، مضيفا أن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة هو جريمة حرب.
وقال الصفدي: " نحن العرب والمسلمين نقدّر حياة كل البشر أيا كانت دياناتهم أو جنسياتهم أو أعراقهم."
وقال وزير الخارجية في نهاية الكلمة، إن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 4 يونيو 1967 هي ما ستضمن إحلال السلام في المنطقة.
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