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الصفدي وغوتيريش يبحثان حشد دعم دولي فوري وفاعل لوقف الحرب على ‫غزة

10/26/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نيويورك- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة‬ حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في ‫القدس‬ الشرقية المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحث الصفدي وغوتيريش سبل تكثيف الجهود المستهدفة حشد دعم دولي فوري وفاعل لوقف الحرب على ‫غزة‬، والكارثة الإنسانية التي تنتجها. وأكد الصفدي ضرورة العمل على وقف هذه الحرب وضمان عدم توسعها إلى المنطقة برمتها.
كما بحث اللقاء القرار الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، والذي سيطرح للتصويت في الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة اليوم.
وثمن الصفدي وقوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جانب العدل انسجاماً مع المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة.

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