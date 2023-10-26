الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الإيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ، اليوم في نيويورك، مباحثات موسعة استكمالاً للمحادثات التي كانا قد أجرياها حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.
وأكد الصفدي أن كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، وشدد على خطر توسع الحرب على أمن المنطقة برمتها. -(بترا)
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