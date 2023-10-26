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لقاءات وندوات تتحول لمنابر تدعم صمود غزة وتندد بالعدوان

10/26/2023 2:38:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تسيطر حالة التضامن مع الأشقاء في قطاع غزة على مجمل فعاليات اللقاءات والأنشطة والندوات التي تعقدها وتقيمها عدة جهات مختلفة بالمحافظات سواء رسمية أو شعبية، وسط إجماع مطلق على أهمية الاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني وتحديدا الأهل في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني.
ففي معان، أدان أعضاء المجالس المحلية في المحافظات خلال لقاء حواري حول دور المرأة في الأردن، في إدارة عجلة التنمية والتحديات التي تواجهها، بشدة الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، متسببة بسقوط الآلاف من الضحايا الأبرياء.
وأكدن في اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسين الثقافي بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ورئيس مجلس محافظة معان محمود النعيمات، على ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين، ونددن بجرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء والأبرياء.
وجددن تضامنهن الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي ومناصرة قضيته العادلة في إنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعون المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية ووقف الاعتداءات والمجازر الجماعية على المدنيين الأبرياء واحترام المواثيق الدولية وضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مساءلة أو ردع أو محاسبة.
وأكدن، أن الأردن ملكا وشعبا هم أول الداعمين لفلسطين وهم باقون على العهد في أن تبقى قضية فلسطين هي القضية الأولى الحاضرة في وجدان كل أردني.
وأشدن، بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله والحكومة والشعب الأردني الثابت، تجاه حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الحرة والمستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار "يعتبر الأردن قيادة وشعبا القضية الفلسطينية من القضايا المهمة والرئيسة في سياسته الخارجية"، مؤكدة أن القيادة الهاشمية موقفها ثابت وراسخ وواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضافت النجار، أن جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير الحسين يخوضون غمار معارك إعلامية مجيدة للدفاع عن حقوق الشعب العربي الفلسطيني العادلة، وهي جهود توضيحيه من قبل القيادة الهاشمية، مبنية على المصداقية، مؤكدة على أهمية الوقوف والالتفاف خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وقال رئيس مجلس محافظة معان محمود النعيمات، إن صمود أهل غزة في مواجهة عصابات الشر والهمجية الصهيونية جاءت من إيمانهم العميق بالدفاع عن حقوقهم المشروعة ودفاعا عن الأرض والكرامة، مشيرا إلى مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناصرة الأشقاء في غزة واضحة وراسخة كرسوخ جبال الأردن الشامخة.
واضاف، النعيمات، أن المرأة الأردنية حظيت بدعم ومساندة جلالته من خلال توجيهاته السامية للحكومات الأردنية بضرورة مشاركة المرأة في صياغة وصناعة القرارات بمختلف الميادين.
واستنكرت النائب عائشة الحسنات، ما يتعرض له أبناء غزة من حصار وقصف وقتل وتشريد وكل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها المحتل الصهيوني ضد أبناء قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وطالبت الحسنات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية بالتدخل لإنقاذ أهل غزة من الدمار والخراب وقتل الأطفال والنساء من قبل الاحتلال الصهيوني، مؤكدة وقوف أبناء الأردن خلف القيادة الهاشمية المظفرة في جهودها المستمرة والمتواصلة والمساعي الجادة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، لإيقاف حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل بحق أهلنا في غزة ورفضه القاطع للتهجير القسري للمدنيين وتصفية القضية على حساب الشعب الفلسطيني والإلتزام بمبادئ وقوانين الشرعية الدولية فيما يتعلق بالسلام والحق والحياة.
وفي لقاء جمع مجلسي المحافظة في عجلون وجرش، وحضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أكد المجتمعون على أن جلالة الملك عبدالله الثاني عبر عن موقف الأردن المشرف لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، ووقف الحرب على قطاع غزة، مشيرين إلى أن جلالته يقود حراكا دوليا بالتواصل مع مختلف زعماء العالم وقادة المنظمات الدولية لوقف هذه الحرب، وقد عبر عن ذلك بكل صراحة ووضوح في قمة القاهرة للسلام مؤخرا.
وأكد الوزير كريشان على انسجام مواقف جلالة الملك والحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية، داعيا أبناء الوطن إلى الوقوف خلف قيادة جلالته وفي خندق الوطن لحماية أمنه واستقراره.
وشدد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية على وجوب أن لا يسمح الأردنيون لأحد بالمزاودة على موقف الأردن المشرف قيادة وحكومة وشعبا، خاصة وأن الله عز وجل قد أنعم على الأردن بنعمة الأمن والأمان، ولدينا بحمد الله إنجازات ومكتسبات عظيمة بفضل حكمة القيادة ووعي الشعب، يجب أن نحافظ عليها ونحميها.
الى ذلك، واصلت فاعليات شعبية وسياسية واقتصادية وحزبية ونقابية وشبابية تضامنها مع غزة إزاء ما تتعرض له من عدوان وحشي دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان ونددت بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين والأبرياء والعزل.
ونظم حزب الميثاق الوطني بعجلون، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، دعما لصمود الغزيين المدافعين عن حقهم في الحياة الحرة الكريمة، ورفضا لجرائم الاحتلال التي ترتكب بحقهم.
وأكد الأمين العام للحزب الدكتور محمد المومني أن ما تتعرض له غزة من ظلم شديد ودمار واعتداءات من قبل الاحتلال الصهيوني يصب في خانة تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف المومني وسط حضور حاشد من أبناء محافظة عجلون، أن الأردن وقف وقفة مشرفة كمواقفه دوما، مستعرضا تاريخ الاعتداءات الصهيونية المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية لطمس الهوية العربية، مشددا على لاءات الميثاق الوطني الداعمة والمساندة للاءات جلالة الملك عبد الله الثاني تجسيدا عمليا لموقف الأردن الواحد الرسمي والشعبي تجاه قضية العرب الأولى قضية فلسطين.
وأكد أنه لا للحصار الظالم على غزة ولا للتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا للمساس بالحدود الأردنية وهذا أمر سيادي ولا للتشكيك بموقف الشعب الأردني والدولة الأردنية، محذرا الأردنيين من مثيري الفتن الذين يحاولون إثارتها بأساليب وطرق عدة للخروج على القانون الذي ينظم حقهم في التعبير عن مشاعرهم النبيلة تجاه الأهل والعزوة في غزة هاشم، مشددا على تمتين الجبهة الأردنية الداخلية.
و قال مساعد الأمين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار الدكتور محمود فريحات، نقف اليوم وقفة تضامنية مع الأهل في غزة هاشم من محافظة عجلون الأقرب الى فلسطين العروبة، مثنيا على الجهد الذي يقوم به جلالة الملك من خلال جولاته الدبلوماسية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات.
وعن القطاع النسائي بمحافظة عجلون، أكدت التربوية بتول المومني أن ما يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ في غزة يرقى الى أبشع الجرائم، مؤكدة وقوف الأردن بكافة مكوناته الرسمية والشعبية خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كعادته اتخذ موقفا واضحا لا لبس فيه في حل القضية الفلسطينية على أساس وقف العدوان واستهداف المدنيين وحل الدولتين.
وفي إربد، نظمت الحركة الإسلامية مسيرة انطلقت من مسجد مخيم إربد، هتف المشاركون خلالها ضد العدوان الصهيوني الغاشم على الأهل في غزة وما تسبب به من قتل للمواطنين خصوصا الأطفال والنساء الذين تم طمرهم تحت الانقاض بواسطة آلة الحرب الصهيونية دون هوادة.
ونظمت إدارة هيلن للسكن في الرمثا نشاطا شارك فيها المئات من المواطنين قدمت من خلال ادارة السكن بالتبرع بإيراداتها لصالح الأهل في غزة .
وأحيت الحركة الإسلامية في إربد صلاة القنوت في مجمع عمان الجديد للدعاء لأهل غزة بالنصر القريب ضد الاحتلال.

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