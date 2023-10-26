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كوريا الشمالية تتهم إسرائيل بقصف مستشفى غزة وتقول إن أمريكا“متواطئة”

10/26/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة يوم 17 أكتوبر تشرين الأول قائلة إنها ارتكبت علنا جريمة حرب“تحت رعاية سافرة من الولايات المتحدة”.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حمل متحدث باسم الوزارة الولايات المتحدة مسؤولية“إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون أي قلق” من خلال تزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، بما في ذلك نشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث“هذا يظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجعها”. ولم يقدم بيان وزارة الخارجية أي دليل يدعم تصريحاته.
كثيرا ما عارضت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية وجهات النظر الغربية، وخاصة تلك الخاصة بالولايات المتحدة، حول القضايا الدولية. كما تهاجم بشكل روتيني الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة إن 471 شخصا استشهدوا في قصف المستشفى الأهلي العربي في وقت سابق من هذا الشهر. وقال فلسطينيون ودول عربية إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى.-(رويترز)

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