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جنرال إسرائيلي: العملية البرية مصيدة موت لجنودنا.. وعلينا بحرب استنزاف

10/26/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وفي إسرائيل والعالم تتواصل التفسيرات والتحليلات والتسريبات غير الخالية من احتمالات تضليل إسرائيلية حول عدم إخراج التهديدات بحملة برية على غزة لحيز التنفيذ. وقالت جهات إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية، إن نتنياهو استجاب لطلب أمريكي بالتريث مع الحملة البرية لكي تتمكن الولايات المتحدة بدفع أسلحة تمكّنها من حماية قواتها في المنطقة. هذا بالإضافة إلى تسريبات وتحليلات سابقة قالت، في الأيام الأخيرة، إن الحملة البرية تتأخر لأن الجيش الإسرائيلي ينتزع معلومات عسكرية هامة من خلال التحقيق مع أسرى“حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
كذلك تتواصل الترجيحات المحلية بأن إسرائيل ترغب بالتأكد من نوايا“حزب الله” وتحاشي الحرب في جبهتين، واندلاع جبهات أخرى كالضفة الغربية وأراضي 48، علاوة على تحذيرات أمريكية وإسرائيلية من عدم وجود خطة عسكرية لاحتلال غزة وإسقاط“حماس” وخطة لليوم التالي.
وهناك من يشير لمخاوف سياسية لدى نتنياهو من عودة حملة برية واسعة كيداً مرتداً عليه، في حال تورطت إسرائيل في رمال غزة، كما يقر بشكل منهجي الجنرال في الاحتياط يتسحاق بريك، الذي اجتمع بنتنياهو به لهذا الغرض مرتين، علماً أن جهات إسرائيلية ترى بأن نتنياهو يستخدم بريك كغطاء وتبرير لعدم رغبته أصلاً بمثل هذه الحملة البرية، والآن بمقدوره الاختباء خلف مثل هؤلاء الجنرالات ممن يشككون بجهوزية الجيش.
ثقافة الكذب
في تقرير جديد يقول المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية“مدار” إن اسم الجنرال الإسرائيلي إسحق بريك عاد، في الأيام الأخيرة، إلى عناوين وسائل الإعلام العبرية، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وتولى بريك، ذو الخبرة العسكرية الطويلة في سلاح المدرعات بين عامي 2009 و2018، قيادة“مفوضية شكاوى الجنود”، والتي تتلقى الملاحظات العامة حول الجيش ووضعه ووضع الجنود وشكاواهم الشخصية والمتعلقة بخدمتهم العسكرية.
وأعدَّ بريك، في فترة توليه منصبه، عدة تقارير حول وضع الجيش وجهوزيته للحرب، تناول مركز“مدار” أبرزها، في مقال سابق. تضمَّنَ التقرير المكون من 270 صفحة، والذي قدمه“للجنة مراقبة الدولة”، عام 2018، الكثير من الانتقادات الشديدة لتردي مستوى الجيش، ووجود سلسلة من المشاكل، خاصة في سلاح البر. وقال إنه زار 1400 وحدة عسكرية، وتحدث مع عشرات الآلاف من القادة والجنود خلال عمله، فوجد مشاكل صعبة على المستويات اللوجستية والتكنولوجية والتنفيذية، وتمت معالجة هذه المشاكل،“ولكن المشكلة الرئيسة التي بقيت هي الثقافة التنظيمية، ثقافة الكذب، والتغطية على الخلل، وهي مشكلة عميقة لم يتم حلها”. ولسوء الوضع في الجيش الإسرائيلي، طالب بريك، حينها، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الجانب، في ظل سياسة الصمت المتّبعة من قبل الضباط في كافة الوحدات، وعدم تقديم حقيقة الواقع السيئ في الجيش كما هو للمستوى السياسي.
ضربة هائلة
وقال بريك إن إسرائيل قد تتعرض لضربة هائلة قد يقتل فيها الآلاف، إذا اضطرت إلى خوض حرب متعددة الجبهات، وإن منظومة“القبة الحديدية” هي“ذر للرماد في العيون”، مع عدم تقليله من فاعليتها، موضحاً أنها“ستكون دون جدوى أمام 250 ألف صاروخ قد تُوَجّه إلى إسرائيل، الكثير منها صواريخ ذات دقة إصابة عالية، وذات مدى بمئات الكيلومترات، وقادرة على حمل رؤوس متفجرة تزن مئات الكيلوغرامات”.
بريك كان قد تقاعَدَ في العام 2018، وبعد التصعيد في أيار 2021 عاد إلى توجيه الانتقادات إلى المستويات السياسية والعسكرية، وخاصة الاعتماد على سلاح الجو فقط في الحرب، معتبراً أن الفصائل الفلسطينية في غزة حققت الانتصار في هذه المعركة. وقال إنه يجب ضرب المواقع التي يختبئ فيها قادة“حماس” تحت الأرض في عمق غزة، وتحت المستشفيات وفي الملاجئ والأنفاق، إذ تتخذ القرارات من قبل هؤلاء، وهناك يتم تصنيع الصواريخ، وهذه الأهداف لا يمكن لسلاح الجو استهدافها، لأن غارة جوية قوية إلى منطقة سكنية قد تؤدي إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، وستجد إسرائيل نفسها في مواجهة انتقادات دولية شديدة. وأضاف بريك أن إسرائيل تخشى من أن تدخل مواجهة عسكرية برية قد يقتل فيها عدد كبير من الجنود، لذلك تعتمد على سلاح الجو، وعلّق على ذلك قائلاً:“إن من يخشى أن يقتل في الحرب لا يحقق الانتصارات”، في إشارة منه إلى ضرورة اللجوء للحرب البرية.

بريك 2023: التحذير من التسرع في البدء بالعملية البرية
مع اندلاع الحرب الحالية في قطاع غزة، ومع استعداد الجيش الإسرائيلي لعملية برية في القطاع، حذر بريك، في لقاءات صحافية، آخرها حديث مطول مع ملحق صحيفة“معاريف”، من التسرع في البدء بالعملية البرية، معتبراً أنها ستكون مصيدة موت للجنود، وقد تشكّل هزيمة عسكرية مباشرة لإسرائيل تكبدها خسائر بشرية كبيرة.
وقال بريك، في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة، أمس، إن حركتي“حماس” و”الجهاد الإسلامي” كانتا تدركان أن الجيش سيدخل برياً، لذلك استعدّتا بشكل جيد قبل عملية السابع من أكتوبر، فأعدّتا العبوات المتفجرة الجانبية، وعبوات تنفجر تحت المركبات، وحقول ألغام وكمائن وصواريخ مضادة للدروع على مفترقات الطرق في ذروة الدخول البري لغزة. وسيتكبّد الجيش الكثير من الخسائر.
والهدف من الدخول إلى قطاع غزة هو القضاء على مقاتلي“حماس” و”الجهاد” في الأنفاق، وهذه مهمة صعبة جداً ستستغرق عدة شهور. وستحدث اشتباكات خلال محاولة الجنود الدخول إلى مناطق للوصول إلى مداخل الأنفاق. ويمضي بريك في تحذيراته:“في هذه الأثناء ستكون هناك قوات كبيرة من الجيش لمساندة هؤلاء في قطاع غزة، وستتعرض لضربات لعدة شهور، وستكون هناك صعوبات كبيرة في عملية تزويد هؤلاء بالوقود والماء والطعام والمعدات وإخلاء المصابين كما ستحدث مشاكل تقنية. وستكون هناك مشاكل في تأمين القوات والدعم اللوجيستي. ومع هذا سيفشل الجيش في القضاء على 30 إلى 40 ألفاً من المسلحين في الأنفاق. الجيش سيتعرض إلى خسائر كبيرة، ولن ينجز المهمة. وسيكون هذا بمثابة انتصار لحركة“حماس”. كما أن الدخول البري قد يفجّر حرباً إقليمية سيكون ثمنها أضعاف الوضع الحالي.
الحل: حصار تجويعي وحرب استنزاف طويلة
ويوضح“مدار” أن الحل، من وجهة نظر بريك، هو فرض حصار يدوم شهوراً على قطاع غزة من دون ماء وطعام ووقود،“مع الاستمرار في إضعاف الفصائل الفلسطينية بضربها بكل قوة، على أن يستغل الجيش هذه الفترة للتدرّب على خوض هذه الحرب، لأنه حالياً ليس مؤهلاً بشكل جيد للعملية البرية، لا على مستوى التدريبات، ولا التعامل مع المعدات الجديدة، ولا تملك الكثير من وحداته دراية كافية بطبيعة المنطقة.
وأكد بريك أن“ما سبق هو السبب الرئيس في تردد نتنياهو بإعطاء الضوء الأخضر للبدء بالعملية البرية، وأنه شخصياً أوصى نتنياهو بضرورة الانتظار، ليس فقط بسبب المعركة في غزة، بل أيضاً لأن“الجبهة الداخلية (الحيّز المدني الإسرائيلي) ليست مستعدة، وقد تتعرّض إلى ضرر كبير، ولذلك، وبدلاً من الدخول البري الآن، ومقتل مئات الجنود، يجب خوض حرب استنزاف مع الفصائل، وفي الوقت نفسه إعداد الجيش والجبهة الداخلية جيداً، وبعدها يتقرر كيف سيكون الدخول إلى غزة، والعملية قد تستغرق شهوراً وسنوات، فالأمر لن ينتهي بضربة واحدة. وفي حالتنا فإن (العجلة من الشيطان)”.
على المسؤولين الاستقالة
وأشار موقع“واللا” العبري إلى أن نتنياهو التقى بريك خلال الحرب الحالية مرتين، وهو ما أكده بريك في حديثه عن توصياته التي قدمها إلى نتنياهو. كما أشار“واللا” إلى أن بريك بات“نبي الغضب” في الجيش، لأنه يرى أن الجيش غير مستعد للحرب في غزة، ولا لحرب إقليمية متعددة الجبهات.
وعن المسؤولين عن الإخفاق في السابع من أكتوبر، قال بريك، في مقابلة مع“قناة 14” المقربة من نتنياهو:“عليهم جميعاً أن يدفعوا الثمن، هناك من سيدفعه بعد الحرب، وهناك من يجب أن يدفعه الآن، يجب أن يقدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (“أمان”) وقائد المنطقة الجنوبية استقالتيهما فوراً، لأنهما متورطان شخصياً في الإخفاق الذي حدث، فقد تجاهلا التحذيرات الخطيرة في“غلاف غزة” في الليلة التي سبقت الهجوم، وكانا نائمين، الجيش سلّم بفكرة أنهم (في قطاع غزة) باتوا مردوعين. لقد أنفقَ الجيش المليارات للتعامل مع التقارير التي أعددتها، لكنهم لم يقرأوها، لا رئيس الأركان ولا العمداء، في السنوات العشرين الأخيرة، لم يقرأوا التقارير التي تقول إن الجيش غير مستعد، وفعلوا ما باستطاعتهم لإسكاتي، وهم الآن باتوا في الكابينيت، ويتحمّلون جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الوضع الذي وصل إليه الجيش”.-(وكالات)

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