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يديعوت أحرونوت: الحرب على غزة تكلفنا مليارات الشواكل يوميا

10/26/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الخميس، إن ميزانية الحرب على قطاع غزة تبلغ مليارات الشواكل يوميا (الدولار يساوي 4.2 شيكل)، بما في ذلك شراء أسلحة ودفع تكاليف مئات آلاف من جنود الاحتياط.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة، دمرت أحياء سكنية واسعة وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، جلهم أطفال ونساء ومسنين.
وأضافت الصحيفة أن "الجيش اشترى معدات على نطاق غير مسبوق لاحتمال نشوب حرب متعددة الجبهات في نفس الوقت الذي تُجرى فيه العملية البرية المخطط لها في غزة".
وتتحسب إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لاحتمال دخول إيران والجماعات الموالية لها في دول عربية، ولا سيما "حزب الله" في لبنان، على خط المواجهة، في حال شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا مرتقبا على غزة، على أمل القضاء على حركة "حماس".
وتابعت الصحيفة: "إنها عملية تسليح مهمة لم يعرف الجيش الإسرائيلي مثيلا لها خلال المعارك، بعشرات الآلاف من الصواريخ والقنابل والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الراديو والمركبات والطائرات بدون طيار وأنواع مختلفة من الأسلحة التي يتم نقلها جوا إلى إسرائيل على مدار الساعة".
و"بناء على طلب وزارة الدفاع، جمدت الصناعات الدفاعية في إسرائيل عقود إنتاج وتوريد ذخائر لجيوش أجنبية بمليارات الدولارات، مع تفعيل بند خاص في العقود يسمح بنقل الذخائر إلى الجيش الإسرائيلي في حالة طوارئ"، وفقا للصحيفة.
وتابعت: "في حالات أخرى عديدة، اتصل مديرو وزارات الدفاع في دول أوروبية عديدة (لم تحددها) بزميلهم إيال زامير (مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية) ووافقوا على إعادة أسلحة عديدة اشتروها من الصناعات الإسرائيلية قبل توريدها إلى جيوشهم".
وأكدت الصحيفة أن "ميزانية الحرب تُقدر بمليارات الشواكل يوميا، صافية من النفقات الأساسية، بينما بحسب مصدر في المؤسسة الأمنية هناك محاولة لعدم نشر المبلغ الدقيق حتى لا تلحق المزيد من الضرر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل في العالم".-(وكالات)
وأضافت أنه "في هذه المرحلة، يعتزم الجيش الاحتفاظ بجنود الاحتياط البالغ عددهم 300-350 ألفا والذين تم تجنيدهم قبل ثلاثة أسابيع على الأقل حتى يناير/كانون الثاني (المقبل)".

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