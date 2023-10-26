حصيلة العدوان على غزة تتجاوز 7 آلاف شهيد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 7028 شهيدا منهم 2913 طفلا و1709 سيدات، بالإضافة إلى نحو 18 ألفا و500 مصاب. وأضاف القدرة أن الوزارة تلقت 1650 بلاغا عن مفقودين منهم 940 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض. وتابع المتحدث الفلسطيني أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية 43 مجزرة راح ضحيتها 481 شخصا.

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