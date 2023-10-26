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معلش.. ما بتطلعش غير من جبل.. في رثاء أبناء الدحدوح

10/26/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رصد: سارة زايد






طوال سنوات وهو يجول في جنبات الجرح الفلسطيني لينقل بالصوت والصورة آلام شعب مكلوم يعاني منذ أزيد من 75 عاما هي عمر الاحتلال الجاثم على صدره.
وفي غزة تحديدا وهي عنوان دائم للموت قتلا بوحشية يرصدها كل العالم على الهواء مباشرة دون أن يحرك ساكنا، كان الزميل الصحفي مراسل الجزيرة وائل الدحدوح يجدّ دون كلل في نقل أنات الناس وأوجاعهم إلى العالم الأبكم، عله ينبس بكلمة، دون جدوى.

ظل حال الدحدوح على ما هو، مقاتلا شرسا بالكلمة؛ الصوت والصورة، حتى دخل قلوب ملايين الناس في أصقاع المعمورة، وبات فردا من ملايين الأسر، التي تترقب إطلالته كل نشرة أخبار لتستمع إلى قصص الشهداء وحكاياهم.

الليلة الماضية كانت مختلفة، عنوانها "معليشششششششش" الدحدوح

"معلش: هي كلِمةُ تستَخدمُ بأكثَر مِن سِياق وَدلالَة، مِنها ما يَعني لا بَأس بالأمر، تَصغيراً لَهُ وَلِحَجمِ أَثره، وأحياناً تُقالُ عِندَ وُقوعِ حَدَثٍ نَعجَزُ عَن دَفعِه في ساعَته مَعْ إدراكنا حَجمِ وَجَعِه. وَقد يَكونُ في قَولِها عِندَ التَشديدِ على حرفِ الشّين (ش) نَبرَةُ تَحدي عاليةٌ كَأنَك تَقول: لا بأس الآن لكنْ لاحِقاً يكون الحِساب". هكذا يُفسر، دلالة المفردة، الشاب الفلسطيني حمزة العقرباوي الناشط في "ذاكرة .. مبادرة لصون الموروث الشعبي".

لذا، فإن "معليشششش" الدحدوح لا تعني أننا سناسمح، لن تشير إطلاقا إلى أننا سننسى، بل في جوهر الكلمة الدارجة في لهجتنا العامية "معليشششش": تعني ترقبونا، انتظروا الثأثر؛ سنقتص منكم".

"ليخسأ جيش الاحتلال"
الدحدوح كان يرثي استشهاد زوجته آمنة وابنه محمود (16 سنة) وابنته الطفلة شام (6 سنوات)، وحفيده الرضيع (45 يوماً)، بصبر يكشف حجم الغصة وهو يردد "بينتقموا منا بالأولاد! دموعنا دموع الإنسانية وليست دموع الانهيار والخوف والجبن، وليخسأ جيش الاحتلال، وليخسأ نتنياهو". وبصلابة قلما نراها يتابع "إنا لله وإنا إليه راجعون".

"معلش" لا تخرج إلا من جبل
منذ اللحظات الأولى من إعلان استشهاد عائلة الزميل الدحدوح، قام رواد التواصل الاجتماعي بالتعبير عن تكاتفهم مع الدحدوح، وكأن أبناؤه من صلبهم، فكتبت الشابة فدوى غرايبة: أظن بعد ( معلش) وائل الدحدوح... حيتغير موقع ال معلش من اللغه ...من كلمة قليلة الحيلة ...لكلمة تحمل كل الصبر وكل الترقب والتوعد...
معلش ما تطلعش غير من جبل ...

أما فرح أبو صبيح فكتبت: معلش تُدرّس، معلش تكوي، معلش تشلع القلب.





وقام المصور الفلسطيني، شريف موسى، بابتداع صور تعبيرية تضامناً مع الدحدوح، كتب على إحداها: "كأن يديك بلد".










"أبونا بالصحافة، أبونا بالفصاحة، أبونا بالصبر، أبونا بالصلابة، أبونا بكلشي، أبونا وائل الدحدوح"، يقول الصحفي حسام هشام سالم.






وكتب المصور الأردني، ياسر الزواهرة، عبر فيسبوك: والله احنا الي #معلش... معلش انه مش قادرين نقاوم بطونا بالمقاطعة، معلش انه ثلثينا رجع غير صورته الشخصية وكانه ادى واجبه الوطني وخلص دوره.
معلش انه غزة تعطينا بريك بس بمباريات ابطال اسيا وامم اوروبا والدوري الاسباني والدوري السعودي والدوري الاردني ويوم السبت للكلاسيكو.
ايو والله احنا المعلش.





وكتبت الصحفية خديجة بن قنة عبر منصة "إكس" معلش.. بدها طول نفس. مستشهدة بكلمتي زميليها وائل الدحدوح والشهيدة شيرين أبو عاقلة.






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