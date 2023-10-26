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أردوغان حول العدوان على غزة: الساكت عن الحق شيطان أخرس

10/26/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددا بصمت العالم تجاه قتل الأطفال الأبرياء.
وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء في كلمة الرئيس التركي:
-كم طفلا يجب أن يُقتل حتى يتمّ الاتفاق على وقف إطلاق النار ؟
-الطفل بالنسبة لنا طفل، من أي جهة وفي أي مكان
-من يتشدّقون بإصدار أحكام بشأن حقوق الإنسان والحريات، يتجاهلون حق سكان غزة المظلومين في الحياة منذ 19 يوما
-خرجت المفوضية الأوروبية أمس لتقول: "لا يمكننا الدعوة لوقف إطلاق النار بعد".. كم من البشر والأطفال يجب أن يموتوا، ما هي حسبتكم ؟
-ما الذي يجب أن يحدث في غزة حتى يدعو الغرب إلى وقف لإطلاق النار ؟
-كل من يقف صامتا تجاه الأوضاع في غزة، يتحمل المسؤولية، بما في ذلك المنظمات الدولية
-الصمت عن قتل الأطفال أمر مخجل، ولا يمكن لأحد أن يضعنا في ذلك الموقف
-مستعدون للقيام بكل ما يلزم من أجل وقف إطلاق النار.. نحاول إيصال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع أشقائنا في مصر
-الدول الغربية لا تلتزم بالقانون الدولي لأن الدماء المسفوكة هي دماء مسلمين
-ما يحدث في غزة تجاوز الدفاع عن النفس، وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح
-أغلب الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، ولا يمكننا أن نبقى صامتين حيال ما نرى
- أكثر من 12 ألف طن من القنابل، ألقيت على 2.3 مليون إنسان في غزة، وهي منطقة ضيقة للغاية
-نحن احتضنا اليهود قبل 500 عام، ولا يجب أن ينسوا ذلك
-كل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي، دون قيد، بدل نصحها بالتزام الهدوء، فأين هي حقوق الإنسان
-لا يمكن أن نصمت على قتل الأطفال الأبرياء الذي تفعله إسرائيل الآن
-يرسلون حاملات الطائرات بدلاً من سفن المساعدات، وهذا (كيل بمكيالين، وسياسة ذات وجهين)
-تركيا وقفت دائماً إلى جانب المظلومين، وسنواصل وقوفنا إلى جانب المظلومين في فلسطين
-الساكت عن الحقّ شيطان أخرس، ولن نتردّد في قول الحقيقة، ولو بقينا وحدنا
ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح.
كل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي دون قيد بدل نصحها بالتزام الهدوء فأين هي حقوق الإنسان.
يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين.
الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا.
كم طفلا يجب أن يقتل حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

MENAFN26102023000072011014ID1107312656

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