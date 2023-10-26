Friday, 27 October 2023 11:47 GMT

فارح.. مذيع الجزيرة الذي ساقه القدر لإعلان خسارة زملائه مرتين (فيديو)

10/26/2023 2:37:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سارة زايد






وجد نفسه مرتين، في موقف لا يحسد عليه، فكان مضطرا ليذيع نبأ استشهاد زميلته تارة، وعائلة زميله تارة أخرى. الفارق الزمني 17 شهرا فقط، والقاتل واحد والضحية هي ذاتها، شهود الحق والحقيقة.


كُتب على الزميل الصحفي عبد السلام فارح، مقدم النشرة الإخبارية على قناة الجزيرة الفضائية، أن يكون حاضراً على الهواء مباشرة لحظة وصول نبأ استشهاد شيرين أبو عاقلة في الـ 11 أيار/ مايو 2022 في جنين، بعد أن أعدمها جيش الاحتلال بطلقة قناص في الرأس، فكان أول من رثاها رفقة زميله مدير مكتب قناة الجزيرة في الضقة الغربية، وليد العمري، والذي كان معه على الخط مباشرة من رام الله.



ويوم أمس، قُدّر لفارح أن تُعاد كرّة مرارته، فبصوته المرتعش، كان أول من ينعى عائلة الزميل وائل الدحدوح، حيث كان يقدم النشرة المسائية ويرصد بتغطية مستمرة، العدوان الصهيوني على قطاع غزة وقت وصول النبأ.







عمل المذيع الصومالي عبد السلام فراح بالقناة التركية الناطقة بالعربية، وانضم إلى قناة الجزيرة عام 2019 ليتألق بتقديم نشرات الأخبار.

MENAFN26102023000072011014ID1107312653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث