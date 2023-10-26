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اعتقالات لم يجر مثلها من قبل.. هل ينتقم الاحتلال من الأسرى بعد طوفان الأقصى؟

10/26/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بكامل عنفوانه وبصحة جيدة، كان عمر دراغمة حين اعتقله جيش الاحتلال الإسرائيلي من منزله في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وبالقوة نفسها ظهر عمر أمام محاميه وهيئة المحكمة الإسرائيلية، وأقر لهم بأنه "بصحة جيدة"، وأن كل المؤشرات المحيطة به لم توح مطلقا بأنه سيكون في عداد الشهداء بعد 3 ساعات فقط.

وبعد أسبوعين من اعتقاله، وبالتحديد في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأسير عمر دراغمة (58 عاما) تدهورت حالته الصحية بشكل أدى لاستشهاده.

خبر لم يصدم ذويه ومعارفه وحسب، بل صدم كل الفلسطينيين، لا سيما المؤسسات الحقوقية وتلك التي تُعنى بشؤون الأسرى، التي أكدت أن الاحتلال يرتكب "جرائم قتل" ضد الأسرى، ودللت على صحة أقوالها بشهادات للأسرى أنفسهم، وبخاصة المفرج عنهم والمحامين.


عنف غير مسبوق
استخدام العنف بدأ من لحظة اعتقال الشيخ عمر دراغمة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونجله حمزة في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حيث اعتدى عليه الجنود بالضرب والدفع بقوة في منزله وأمام عائلته، واقتادوه مكبلا ومعصوب العينين إلى آلية الاعتقال، وسط مشهد من التعنيف لم يعشه في اعتقالاته السابقة.

يقول نمر دراغمة نجل الشهيد عمر لموقع "الجزيرة نت"، "اقتحم الاحتلال منزلنا مرتين خلال 4 أيام وخلع الباب وأجرى عملية تفتيش، واعتقل والدي وشقيقي ونقلهما إلى سجن مجدو مباشرة دون تحقيق، ودلّ تحويله للاعتقال الإداري على أنه تعرض لتعذيب شديد أدى لموته، وأن ادعاء الاحتلال- وفق المحامي- بأنه أصيب بنزيف بالمعدة أكد الشكوك بحجم الضغط والضرب الذي وقع على والدي".

وعمر دراغمة واحد من أكثر من 1350 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى" فقط، معظمهم من قيادات وكوادر حركة حماس، وكلهم، وفق هيئة شؤون الأسرى، تعرضوا للتعذيب والتنكيل، وهو ما يعكس توجها إسرائيليا لقتل الأسرى.

وما حذَّرت منه تلك المؤسسات عاشته عائلة الأسير عرفات حمدان من قرية بيت سيرا قرب مدينة رام الله، التي استشهد نجلها الثلاثاء بعد يومين من اعتقاله، ما يؤكد لا مبالاة الاحتلال بالأسرى واستمراره بتعذيبهم حتى الموت.

كان عرفات (25 عاما) بصحة جيدة- أيضا- عند اعتقاله، ورغم إصابته بمرض السكري- الذي كان يعرف به جنود الاحتلال حسب قول قريبه حامد حمدان لـ"الجزيرة نت"-، فإنه لم يعانِ أي أمراض ثانية، وأضاف أن ما تعرض له عرفات هو "قتل متعمد ناجم عن حقد مع سبق الإصرار، ولا أستبعد أن يكونوا قد خنقوه بفعل الضغط والحشر داخل السجون والزنازين".

اعتقل عرفات بشكل وحشي مع 18 أسيرا من القرية نفسها، من بينهم 6 أطفال، وتعرضوا للضرب المبرح، وضرب الجنود والده- كذلك- وقيدوه وغطوا رأسه بكيس.


"اغتيال ممنهج"
هذه الشكوك بالقتل العمد أكدتها مؤسسات الأسرى، وقالت، إن الاحتلال "بدأ بتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق الأسرى عن سبق إصرار وانتقام على أثر الحرب بغزة"، وحمَّلت تلك المؤسسات "إسرائيل" كامل المسؤولية عن حياة الأسرى، واستهجنت "الصمت المريب" لمنظمة الصليب الأحمر الدولي حيال موقفها ودورها تجاه الأسرى.

وشرعت قوات الاحتلال ومنذ إعلان الحرب على غزة بحرب أخرى على الأسرى عبر قطع الماء والكهرباء ومصادرة أدواتهم الكهربائية، ومنعتهم من الخروج للفورة (ساحة السجن)، وأغلقت المطبخ ودكان السجن، وحددت كميات الطعام بوجبتين فقط يوميا، ومنعت العلاج وقطعت الاتصال معهم ومنعت المحامين من زيارتهم، وكدَّست أعدادهم (10 أشخاص في الغرفة الواحدة بدلا من 5)، وغير ذلك من الإجراءات الانتقامية.

وهو ما أكده الأسير صلاح صلاح من قرية برقة شمال نابلس، الذي أفرج عنه الثلاثاء من سجن جلبوع الإسرائيلي، بقوله لـ"الجزيرة نت"، "صادروا فراش النوم ونمنا على الأرض، وحشدوا وحدات قمع السجون، لا سيما (نحشون) واليماز"، وضربونا بعنف وبشكل يومي"، وأضاف "أجلسونا أرضا ودعسوا فوق رؤوسنا وهم يرددون أن هذا من أجل مقاتليهم الجنود في غزة، وأننا أسرى لا يجب أن نعيش".

ولم يخفِ صلاح انتقام الاحتلال من أسرى حماس خصوصا، وقال، "ضربوا الكبار وحاولوا قهرهم عبر خلع ملابسهم وإدخالهم عراة إلى أقسام الأسرى الأشبال بسجن مجدو"، وتابع "أسرى حماس كانت معاملتهم أسوأ، وتعرضوا لضغوط كبيرة، وسمعت أصوات الصراخ بين الأقسام رغم الجدران السميكة، ورأيت الدماء تسيل أرضا وأسنانا مكسرة وملقاه بالممرات، وغابت ملامح وجوه بعض الأسرى".


حملات انتقامية
هذا الانتقام أكدته حماس، وقالت، إنه بدأ بتصعيد الاعتقال ومضاعفة أعداد الأسرى من الحركة منذ اليوم الأول من "طوفان الأقصى"، وقالت، إن هذه الاعتقالات استهدفت الصغار والكبار والكوادر والقادة في حماس، واستهدفت المرضى- أيضا- كالأسير المقعد عدنان حمارشة.

ووصف القيادي بحركة حماس حسين أبو كويك، بأن هذه الاعتقالات "انتقامية"، وأشار إلى أن دلالة ذلك تكمن في طريقة الاعتقال وهمجيتها، والاعتداء على المعتقلين، وأن بعض المستهدفين لم يعتقلوا منذ سنوات طويلة، كما اُعتقل أبناء وأقارب الأسرى وسيلة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

وذكر حسين أن هذه الاعتقالات لم يجر مثلها من قبل كما ونوعا، وحتى في الإجراءات الإرهابية الاحتلالية الهادفة "للتعذيب والقتل"، التي يبعث عبرها الاحتلال رسائل للإسرائيليين، تؤكد أنه ينتقم من حماس التي آلمته في غزة.

وتكمن خطورة الاعتقالات الأخيرة برأي الخبير بشؤون الأسرى فؤاد الخفش أنه- وباعتراف الأسرى أنفسهم- لم يسبق لها مثيل، سواء بطريقة الاعتقال أو بما بعدها من تحقيق وقمع داخل السجون وصل حد الموت، والتقاط الجنود صورا مع المعتقلين وهم بحالة ضعف لطمأنة الإسرائيليين، والتخفيف من الأثر النفسي الذي حلّ بهم بعد عملية "طوفان الأقصى".

كما أنها حملة "انتقامية" حسب وصف فؤاد لـ"الجزيرة نت"، تختلف بشراستها وباستهدافها أسرى قدامى لم يعتقلوا منذ 15 أو 20 عاما، فضلا عن أن الجنود أخذوا "الضوء الأخضر بالكامل" لفعل ما يريدون، لأنهم في حالة حرب، وأن ما حدث بغزة تهديد وجودي لهم، ومن ثم لن يُحاسبوا على أي عمل يفعلونه من قتل وتنكيل كما هو متوقع.

وأضاف فؤاد "الاحتلال يقتل ويذبح والانتقام يملأ جنبات قلبه، وهو محمّل بصورة ذهنية حاقدة لرؤيته جنوده الذين سُحلوا وضُربوا وأُسروا بغزة".

وباستشهاد المعتقلَين عمر دراغمة وعرفات حمدان، يرتفع عدد الشهداء الأسرى منذ 1967 إلى 238، بينهم 11 شهيدا يحتجز الاحتلال جثامينهم، كما ارتفع عدد الأسرى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أكثر من 6000 أسير.

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