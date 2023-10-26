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أبو عبيدة: مقتل 50 أسير إسرائيلي بسبب الغارات المتواصلة على القطاع

10/26/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام إنه يقدر عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة بما يقرب من 50 قتيلاً.


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