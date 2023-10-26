أبو عبيدة: مقتل 50 أسير إسرائيلي بسبب الغارات المتواصلة على القطاع

أبو عبيدة: مقتل 50 أسير إسرائيلي بسبب الغارات المتواصلة على القطاع
التاريخ
10/26/2023 2:37:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام إنه يقدر عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة بما يقرب من 50 قتيلاً.
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