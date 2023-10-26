فقد عائلته بالأمس وظهر على الشاشة اليوم.. الدحدوح يعود لنقل جرائم الاحتلال - (فيديو)

عاد مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، وائل الدحدوح، إلى عمله في نقل الأخبار من القطاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي لليوم 20 على التوالي.



الأستاذ والزميل الدحدوح عاد لبث رسائله المتلفزة بعد أقل من 24 ساعة مناستهدف جيش الاحتلال أقاربه واغتال زوجته وابنه وابنته يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023.







والدحدوح صحفي فلسطيني ولد عام 1970 في غزة، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي 7 سنوات ومنعه من تحقيق طموحه في دراسة الطب. عمل مراسلا للجزيرة ومديرا لمكتبها في غزة.اغتيال أفراد عائلتهعلى مدار السنوات والحروب التي عاشتها غزة، قدم الدحدوح أغلى ما عنده، فنحو 20 من أقاربه نالوا الشهادة، بينهم إخوته وأبناء عمومته وأبناء عمته، ومعظمهم قضوا في حوادث اغتيالات بالطائرات الإسرائيلية.وخلال الحروب المتتالية على القطاع، وزع الدحدوح أبناءه بين 3 بيوت لأقاربه، بعضهم عند أخوالهم وآخرون عند أعمامهم "لعله يبقى منهم أحد حيا لو استهدفهم الاحتلال" كما يقول في حوار صحفي.وفعلا حدث ما كان يخشاه، ففي يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدفت طائرات الاحتلال بيتا توجد فيه أسرة الدحدوح بمخيم النصيرات وسط القطاع، فاستشهدت في الغارة زوجته وابنه وابنته.الجوائز والأوسمةنال الدحدوح في مايو/أيار 2013 جائزة التغطية المتميزة في مهرجان الإعلام الدولي في لندن.(الجزيرة نت ، الغد)