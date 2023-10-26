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معضلة القطاع

10/26/2023 2:37:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






اللواء احتياط عاموس ملكا

المعاضل التي يقف امامها كابينت الحرب مركبة مثلما لم يسبق لها ان كانت. كل واحدة منها حرجة في تأثيرها على تحقيق اهداف الحرب و/ أو على نشوب حرب متعددة الجبهات إقليمية واسعة. في هذا المقال سأركز على المعاضل المتعلقة بالخطوة في قطاع غزة فقط.
هل هدف الحرب المطلق – إبادة كل القدرات العسكرية والسلطوية لحماس – قابل للتحقق ويتطابق والاضطرارات القائمة؟
ان تحقيق هدف كهذا لا يمكنه أن يتم فقط بهجمات جوية وباحباطات مركزة. فهو يستوجب دخولا بريا الى القطاع، بكل اجزائه، على مدى زمن طويل لغرض تطهير وتنظيف كل ثقب، حفرة، نفق وتصفية كبار المسؤولين. لهذا الغرض جندت منظومة احتياط من مئات الاف المقاتلين، يمكن الإبقاء عليها ليس اكثر من بضعة أسابيع او اشهر معدودة.
يجب أن نتذكر انه حتى اذا ما نفذت خطوة برية عميقة وواسعة مع انجاز عملياتي مبهر للغاية، لا توجد أي ضمانة الا تعيد حماس و/او الجهاد الإسلامي نفسيهما، فتبنيان قدرات جديدة وتعودان لان تكونا جسما مسيطرا قادرا على ان يتحدى إسرائيل في المستقبل. ينبغي الافتراض ان في نهاية الخطوة ستكون صفقة تبادل اسرى. في هذه الصفقة سيتحرر الاف السجناء المتواجدين في سجوننا، وسيصبحون مع الزمن جزءا من القيادة الجديدة في القطاع. فقد جلسنا سنوات طويلة في داخل القطاع ولا نزال نجلس في يهودا والسامرة، ورغم ذلك لم نهزم الفلسطيني حتى اختفائه.
معضلة أخرى هي هل خطة عملياتية للجيش الإسرائيلي بمساعدة الشاباك تعرف كيف تستوفي هدفا حربيا مطلقا بهذا القدر؟ اذا كان نعم، يجب التأكد من دخول الخطوة حين يكون الحد الأقصى من الشروط الضرورية قائمة: معلومات دقيقة، اهداف، قدرات عملياتية، أهلية القوات، فهم السيناريوهات والتحديات التي ستظهر في اثناء التنفيذ، وغيرها. لكن اذا كانت توجد فجوة ما بين الهدف وبين قدرة تحقيقه، فواحد منهما يجب أن يتغير! تكييف الهدف مع قدرة التنفيذ او الآنتظار لسد الثغرات في القدرة. مسألة الغاية الاستراتيجية، وضع نهاية القتال ونقل السيطرة في القطاع هي مسائل ثقيلة الوزن تستوجب تعريفات واضحة منذ الآن.
ان الاضطرارات المضادة لخطوة برية سريعة هي أيضا ذات وزن. الضغط الجماهيري والدولي لحل مسألة المخطوفين والأسرى ثقيل جدا. مستوى التعلق بالولايات المتحدة اصبح في الأسبوعين والنصف الأخير اضطرارا مركزيا. أمام وقفة غير مسبوقة من الولايات المتحدة الى جانب إسرائيل، بما في ذلك نشر قوات، رزمة مساعدة امنية هائلة، ومشاركة كبار رجالات الإدارة والجيش الأميركي، لا يمكن للكابينت الا يراعي المصالح الامريكية و "الطلبات" المرتبطة بسياق الحرب. هذه "الطلبات" تتضمن عدة عناصر مركزية: المخطوفون أولا، مساعدة إنسانية، الحرص على القانون الدولي والامتناع عن الآنجرار غير المسؤول لفتح جبهة مع حزب الله من شأنها أن تشعل مواجهة متعددة الجبهات وإقليمية.
كما ان مجال المناورة الدولية سيلعب دورا جوهريا في المعركة. في الغالب في وضع بداية مثلما في 7 أكتوبر، كل عمل سريع
كان سيحصل على "نافذة زمنية" هامة من الساحة الدولية، لكن جزء من هذه النافذة تآكل منذ الآن عقب الآنتظار الطويل والضرر المحيطي في القطاع. نظرا للخطوة البرية التي تترافق ومساعدة جوية مكثفة، وبفرض انه لن تنتهي أي خطوة فقط في شمال القطاع بل ستتواصل جنوبا – فان الاضطرار الدولي سيصبح ثقيلا جدا، وفي النهاية مقيدا جدا.
في سيناريو يكون فيه الحسم على إعادة المخطوفين أولا، فان "صفقة" كهذه ستتضمن تحرير كل السجناء الفلسطينيين المتواجدين في السجون الإسرائيلية وضمانات دولية لعدم مهاجمة الجيش الإسرائيلي للقطاع اذا لم يكن استفزاز من الجانب الغزي. المعنى: الغاء الخطوة الهجومية! اذا كان هذا ما سيكون، يحتمل بالحدث الأمني الحالي ان يهدأ – لكن إسرائيل ستخرج مهزومة ومقيدة، وهدف الحرب لن يتحقق في المدى الزمني القريب.
ان آثار مثل هذا الواقع على مكانة إسرائيل الدولة وعلى ردعها خطيرة. هكذا أيضا بالنسبة لمكانتها بين دول حلف إبراهيم التي رأوا فيها "قوة عظمى أمنية". أثر خطير للغاية سيكون على الجيش الإسرائيلي، النظامي والاحتياط. فنهاية باحساس هزيمة وعدم استنفاد خطوة هجومية من شأنها أن تخلق عدم ثقة بالمنظومة وتخفض الدافعية بشكل متطرف. الأثر الخطير سيكون على سكان الغلاف وعلى سكان حدود لبنان الذين مع جمهور كبير جدا سيفقدون الثقة بالرد الأمني لإسرائيل.

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