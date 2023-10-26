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اليمين لن يستطيع إدارة دولة

10/26/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






يوسي كلاين
اليمين في اسرائيل لا يستطيع ادارة حكومة. اليمين هنا لا يستطيع ادارة أي شيء، لذلك نحن نأكلها وبدرجة قوية جدا. اليمين عندنا ليس يمينا حقيقيا (اليسار ايضا ليس يسار في الحقيقة). اليمين عندنا هو ديني ووطني متطرف، ويسمى "يمين" فقط لغرض الاختصار والراحة.
اليمين يسيطر هنا بفضل الاغلبية التي الايديولوجيا المحافظة لا تهمه. توجد على الاغلب اسباب اخرى لدعم اليمين. لن يخرج منه في أي وقت من الاوقات رئيس حكومة، ولا حتى مرشح. قيادة اليمين لن تسمح له. متملقون هم بالنسبة له مفضلون عن الاشخاص المؤهلين. يوجد في اليمين ماسحو جوخ ناجعون، صوتهم عال واشخاص ناجحون في توجيه الشتائم. هو يستطيع أن يكون معارضة مدهشة، لكن أن يدير دولة؟.
اليمين هنا علم الاغلبية بأن نظرية الديمقراطية كلها تقف على رجل واحدة: الاغلبية هي التي تقرر. الاغلبية في اليمين هي الاعمال السوداء في مملكة النمل البيضاء. صوته في صناديق الاقتراع اشتراه بـ"الامن" (ليس بالتعليم) وبالفخر القومي. لقد قاموا بتخويفه بأعداء وأقنعوه بأن فقط اليمين هو القادر على حمايته من ايران ومن حماس ومن حزب الله ومن النخب.
اليمين يستخف بالنخب، ويسخر على حساب تشيخوفهم، ويسخر من الثقافة ومن التكنولوجيا التي بدونها لا يمكن ادارة دولة. لقد اتخذ الحريديين كشركاء واصابهم بعدوى وطنيته المتطرفة العنيفة.
الحريديون لا يعرفون ولا يريدون ادارة دولة. هم طائفة. ما علاقة وزير اسكان حريدي بعلمانيين ليس لديهم سكن؟ كل واحد يهتم بنفسه. اليمين المطلق تماما يهتم بالمستوطنين. والحريديون يهتمون بالحريديين. وبالنسبة لليمين في عسقلان لا أحد يهتم به.
لا يوجد لعسقلان اموال، لكن وزراء تخرجوا من المعاهد الدينية حصلوا على الملايين. هم يقلقون، لم يروا في أي يوم اموال كهذه. هم لا يعرفون ماذا يفعلون بها. هم لم يتم تأهيلهم لذلك. لقد انقضوا على الميزانيات مثل مستضيف انقض على المأدبة التي اعدها للضيوف. وما تبقى قاموا بتوزيعه على المقربين. في 7 تشرين الاول اختفوا تحت السجادة.
حتى 7 تشرين الاول لم يكن هناك عدائيون وهجوميون اكثر منهم. لقد طلبوا المزيد من القوة والمزيد من السحق واستخفوا بحذر الجيش. لم يكن في أي يوم هناك فجوة كبيرة بهذا القدر بين السياسيين وبين الجنود الذين يرسلونهم الى الموت. السياسيون لا يعرضون أي أحد للخطر، سواء انفسهم أو عائلاتهم. الجنود هم الذين يخاطرون بكل شيء.
اليمين يعرف أن الخير الذي سقط عليه هو مؤقت، وأنه خلال سنة أو سنتين سيعود وزراؤه ليصبحوا نشطاء ومقاولي اصوات كما كانوا. هل عيديت سلمان حلمت في أي يوم بأنه سيسقط في حضنها 4 ملايين شيكل؟ اللقب الاعلى الذي حصلت عليه حتى الآن هو (حسب ويكيبيديا) "بطلة النوادي في الجمباز"، يمكن تخيلها وهي تقفز على فرشة في جناح في فندق (مع ذلك هي بطلة النوادي)، أو تستلقي على قبور الصديقين في المغرب. متى ستحصل على فرصة اخرى كهذه؟ من سيأخذها لإدارة شيء ما بعد أن تسقط الحكومة؟ وماذا عن غيلا غملئيل؟.
هم مدينون بالشكر. هم يعرفون لمن يدينون بالشكر.
الشخص الذي يدينون له بالشكر ليس سياسيا، بل هو أب. اليمين اقنع الاغلبية بأنه على رأس الحكومة لا يقف سياسي، بل أب. الأب لا يتم اختياره حسب النجاح والاخفاق، بل لأنه أب (هناك من يقولون "ملاك"). الأب بيبي قدم لهم الدولة . وهم شاكرون له. القانون يقيد ولكن الأب مسموح له الكذب والسرقة، حتى من اولاده. اليمين لا يمكنه طوال الوقت. على رأسه يقف أب يستخف بأولاده ويدفع قدما بالاسوأ من بينهم. هو أب جبان، هو أب يخاف أن ينظر في عيون اولاده. في عيون المصابين وعيون عائلات الشهداء. ما الذي يجب أن يحدث ايضا من اجل أن يمل منه اولاده؟ كم هو عدد الذين يجب أن يموتوا كي يفهموا أن أبوته مزيفة؟ كيف حدث أنه بعد كارثة الكرمل وكارثة ميرون وكارثة بن غفير والآن (أعطوني دقيقة لأتنفس) بعد آلاف القتلة والمخطوفين، ما يزال له حسب الاستطلاعات 19 مقعدا؟ وكيف أن القناة 14 ما يزال يوجد لها مشاهد واحد؟.
الدولة المقسمة لا تحتاج الى أب. الدولة المقسمة لا يمكن لأي فصيل أن يحكم فيها بشكل مطلق، سواء اليمين أو اليسار. الدولة المقسمة بحاجة الى محكمة قوية تحدد المنطقي وغير المنطقي. وتقرر اذا كان يوجد في تعيين يوسي شيلي وغال هيرش أي ذرة من المنطق.

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