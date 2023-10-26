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قللنا من قيمة حماس

10/26/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






سام بن شطريت وبلفور حكاك
كيف وصلنا الى الهاوية؟ كيف فجأة اهتزت الأرض من تحت أقدامنا؟ ما هي الأسباب التي جلبتنا الى وضع بتنا فيه نؤبن وندفن موتانا، نعالج جرحانا ونصلي لسلامة مئات الاسرى والمخطوفين؟ قللنا من قيمة حماس، ونحن في حساب للنفس.
من الواجب أن نوجه نظرة الى الوراء، الى اشهر طويلة من الاحتجاجات والمظاهرات. قوات الامن استثمرت جهودا في المظاهرات كي تحمي الديمقراطية، لكنها لم تستوف مهامها. الاتهامات الدائمة تجاه الحكومة اضعفت قوتنا في نظر اعدائنا. فبينما كنا نتجاهل اذا كان الاحتجاج هو تعزيز للديمقراطية ام دعوة للفوضى، اعد اعداؤنا القوى لان يضربوا في البطن الطرية لمجتمع إسرائيلي مفتت ومنقسم.
على مدى سنة، تدربوا على خطة للدخول الى بلدات غلاف غزة: في 7 أكتوبر تسللوا على نحو مفاجئ وهم يركبون تندرات ودراجات، الى البلدات، الى البيوت، الى الغرف الأمنية.
من اين استمدوا جرأتهم؟ ربما من أنهم رأوا مئات الاف المتظاهرين ضد الحكومة، ربما لسماعهم ان مئات الطيارين يعلنون انهم لن يمتثلوا لورديتهم او لتدريباتهم؟ من غير المستبعد ان يكونوا تابعوا جنود احتياط اعلنوا انهم لن يمتثلوا اذا ما استدعوا للخدمة. في نظرهم، كانت هذه اللحظة المناسبة لضربنا.
تبين ان شعب الخلد لم ينسَ غايته: الجيش الإسرائيلي عمل على تجنيد عام. كان معدل التجنيد 150 في المائة. شعبنا كان دوما ينهض على قدميه ويتحد في لحظة الضيق. الكثير من الإسرائيليين ممن كانوا في الخارج فعلوا كل شيء كي يعودوا ويتجندوا لوحداتهم. لحظة ضيق ليعقوب، وهم قاموا لانقاذه. بينهم زوجان كانا في شهر عسل في الارجنتين وكلاهما تجندا. هكذا، عاد متنزهون من الخارج بعد أن أوقفوا رحلاتهم، اشتروا بطاقات سفر وامتثلوا في وحداتهم.
الأقسى بالنسبة لإسرائيل هو أن اغلبية من ذبحوا في حرب حماس في بلداتهم، أمنوا بان قوات امننا خلقت آلية ردع. وها هو جيش حماس نجح في أن يتحدى بشكل قاس الجيش، الشاباك، امان والموساد.
بعد يوم من الحرب جاء حساب النفس. في هذه اللحظة الهدف هو إبادة حماس غزة. كل اعمال إنسانية لن تتم الا خارج حدود غزة. لكل من يصل الى قوات وكالة الغوث. في هذه اللحظة يجب إبادة القوة العسكرية لحماس وتحرير الجنود الاسرى والمدنيين المخطوفين.
لقد أطلق الفلسطينيون النار على اقدامهم: ففرص إقامة دولة فلسطينية قلت بسبب الهجمة الوحشية لحماس. هذه المرة علينا أن نكافح لان يكون الإنجاز العسكري في ميدان المعركة يثيبنا بإنجاز سياسي أيضا، لضرب حماس ومكانتها في العالم.
ننهي بأقوال كبير شعراء يهود المغرب، الحاخام دافيد بوزاغلو وهي موجهة لكل واحد من جنود الجيش: "أُحييك وأرفع اسمك ليل نهار فخرا في كل وقت وموسم".

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