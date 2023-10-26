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بين تراشق بالفيتو بين أميركا وروسيا المزيد من الأرواح في غزة تزهق

10/26/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صفعة جديدة تضاف لـ 43 سابقة أطلقت خلالها الولايات المتحدة سلاح الفيتو الذي يفوق تأثيره أسلحتها المدمرة والفتاكة كلها استخدمت لصالح طفلها المدلل دولة الاحتلال.
83 مرة كل ما استخدمته الولايات المتحدة من حق النقد "الفيتو" منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي عام 1946 ما يعني أن أكثر من نصفها استخدمت لصالح الظلم والعدوان.
ويبدو أن لا أمل في تبني قرار واحد من قبل مجلس الأمن يحقق ولو جزءا يسيرا من العدالة المفقودة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض ليل نهار للتنكيل واستباحة أرضه من قبل الاحتلال وقطعان مستوطنيه المسعورين والذين لا يكلون ولا يملون ويعملون ليل نهار لإخراج الشعب الفلسطيني من أرضه وأرض آبائه وأجداده.
آخر سهام الفيتو الأميركي كان مساء أول من أمس ضد مشروع روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار على غزة لأسباب إنسانية.
في المقابل ردت روسيا والصين الصفعة للولايات المتحدة واستخدمتا الفيتو ضد المشروع الأميركي الذي كانت في البداية صياغته إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها (بالحرب على غزة)، وتضمن مطالبة لإيران بوقف تصدير الأسلحة إلى جماعات مسلحة، فجاجة مسودة المقترح الاميركي صدمت بعض الدبلوماسيين بداية الأمر ما جعلها تعيد المسودة مخففة لتكون بالإشارة المباشرة إلى أن لإيران وإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس. لكن روسيا قالت أول من أمس إنه لا يمكنها تأييد خطة العمل الأميركية، وطرحت مقترحها الخاص وهو الذي أجهض بفيتو أميركي.
ومع فيتو الدول الثلاث دائمة العضوية، وهي بالاضافة الى أميركا كل من الصين وروسيا فشل مجلس الأمن الدولي في تبني اي من مشروع قرار بشأن غزة، ما يعني أن آلة القتل الصهيونية مستمرة وما تزال عجلاتها تدور وتسحق آلاف الفلسطينيين في غزة.
وعند التصويت على القرار المعدل مساء أول من أمس، استخدمت روسيا والصين حق النقض، كما رفضته أيضا الإمارات، وامتنعت البرازيل وموزمبيق عن التصويت.
في المقابل، حظي القرار بموافقة 10 أعضاء بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكن هذا لم يكن كافيا بسبب الفيتو الروسي الصيني. وبعد ذلك، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وحظي القرار بموافقة 4 دول فقط هي روسيا والصين والإمارات والغابون، ورفضته الولايات المتحدة وبريطانيا بينما امتنعت 9 دول عن التصويت.-(وكالات)

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