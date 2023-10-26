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المعركة البرية لغزة.. تفوح أسرارها قبل حدوثها

10/26/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد 20 يوماً من بدء المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، لم يخفت صوت الحديث عن الاجتياح البري لقطاع غزة، إلا أن دبابات الإحتلال ما تزال تراوح مكانها على تخوم القطاع المحاصر، دون أن تشرع في هجوم لا تكف عن التوعد به.
وقال موقع "ميدل إيست آي" إن مجموعات المقاومة الفلسطينية تتوقع أن تقوم دولة الاحتلال بإغراق أنفاق حماس بغاز الأعصاب والأسلحة الكيماوية، تحت إشراف كوماندوز من قوة دلتا الأميركية، كجزء من هجوم مباغت على قطاع غزة.
ونقل ديفيد هيرست، رئيس تحرير الموقع، عن مصدر عربي كبير على معرفة بتلك المجموعات، قوله إن الخطة ترتكز على عنصر المفاجأة لحسم المعركة، باستخدام غازات محرمة دولياً، وبالأخص غاز الأعصاب وأسلحة كيميائية. حيث سوف يتم ضخ كميات كبيرة من غاز العصاب في الأنفاق".
وأشار المصدر إلى أن هذه المعلومات وصلت عن طريق تسريب ورد من داخل الولايات المتحدة.
وقال الموقع إنه ليس بإمكانه التحقق من صحة المعلومات الواردة في التسريب.
ويكاد جيش الإحتلال أن يجعل من استعداداته كتاباً مفتوحاً، إذ نشر أول من أمس مقاطع مصورة لتدريبات مكثفة واستعدادات يجريها "لواء غولاني" الذي خسر 71 من مقاتليه يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، حين شنت حماس هجوما مباغتا.
فقد ظهر تومر غرينبرغ، قائد الكتيبة 13 في ذات اللواء، ليتحدث عن خطط كتيبته في المعركة البرية التي يؤكد أنها آتية لا محالة، وفق تقرير نشرته وسائل اعلام مختلفة.
وقال غرينبرغ في مقطع فيديو "نستعد للدخول البري إلى القطاع، بتدريبات مكثفة فردية وجماعية. هذه المرة نحن من سيكون عنصر المفاجأة. سنصل بتركيز شديد، وبكل الإمكانيات المتقدمة والمستوى العالي للكتيبة، وسنكون المنتصرين".
في موازاة ذلك أكد مئير أوهيون، قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، أنهم يستغلون "كل دقيقة للتدريب معا كمجموعة وأفراد. الجميع يُسخّر كل إمكانياته. لا تنسوا قيمنا، نحن في المعركة من أجل إسرائيل".
والهدف المعلن من اجتياح غزة بريا هو إسقاط حكم حركة حماس في القطاع، لكن المحللين والمختصين يتساءلون عن النوايا الإسرائيلية الحقيقية وراء التلويح بهذه الورقة التي تخالف أبسط قواعد العلوم العسكرية التي تتطلب السرية في إعداد الخطط لحين تنفيذها.
فما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما. فإسرائيل لا تكف عن الحديث عن حشد مئات الآلاف من جنود الاحتياط، وآلاف الدبابات بمساندة سلاحي الطيران والبحرية استعدادا للانقضاض على القطاع.
وتكاد التساؤلات لا تتوقف حول المتحكم الفعلي في مجريات الأمور بالميدان.. فهل تمكنت حركة حماس من إرجاء الهجوم البري من خلال ورقة الأسرى الأجانب وهو ما دفع بعض الدول للضغط على دولة الاحتلال لإبقاء خطط الاجتياح البري في الأدراج حتى إشعار آخر؟ أم أن دولة الاحتلال نفسها تمارس ضغوطا نفسية في ورقة الاجتياح البري وتريد مراقبة تصرفات حماس على الأرض؟
كذلك طُرح تفسير ثالث يقول إن الولايات المتحدة التي اطّلعت على خطط الجيش الإسرائيلي ترى عدم جهوزيته لمثل هذه المعركة.
فيما يذهب تيار رابع للقول بأن مستوى الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجيش هو ما أعاد الخطط إلى أدراجها ولو مؤقتا.
بدوره رجح الدكتور عثمان عثمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، أن أيا كانت التفسيرات المطروحة حول العملية البرية وتوقيتها، فإن الدخول البري سيحدث في نهاية المطاف، لكن ليس على النحو الذي تروج له إسرائيل، بل سيكون دخولا محدودا لا اجتياحا كاملا.
وقال عثمان إن "الجيش الإسرائيلي سيدخل قطاع غزة بعملية برية، لكن الفصائل الفلسطينية جهّزت نفسها جيدا لهذا السيناريو، وحجم الدخول البري سيعتمد على قوة المواجهة والتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي".
كما أضاف "نتنياهو لن يتحمل خسارة بالغة بين صفوف قواته في الحرب البرية".
وأشار إلى حالة قلق إسرائيلية من فتح جبهة أخرى على الشمال مع تهديد حزب الله بدخول المعركة بشكل أوسع إذا ما شرعت إسرائيل في حرب برية على قطاع غزة.
كذلك لفت إلى إمكانية أن تنفتح جبهة ثالثة عبر الجولان السوري، موضحاً أن إيران كذلك لن تترك حزب الله وحيدا حال دخوله المعركة.
وتابع قائلاً "دولة الاحتلال معنية الآن بخلق جسم معاد للمقاومة، وهي تماطل في استخدام ورقة المعركة البرية، لكنها لم تجد أي جسم سواء فلسطينيا أو مصريا ولا حتى في السلطة التي لا يمكن أن تسمح أو تقبل على نفسها هذا الشيء".
أما الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله فيرى أن قرار الحرب البرية هو الذي يقود في نهاية المطاف إلى الحلول السياسية، ومن ثم فإن الشروع فيه ليس سهلا كون كل النتائج اللاحقة تترتب عليه.
وأضاف "الحلول السياسية تقررها نتائج الحرب.. من هو المنتصر ومن هو المهزوم".
ويفسر ذلك بقوله "لو دخلَ جيش الاحتلال بريا في قطاع غزة وانكسرت شوكته، فسيكون مني بسابع من أكتوبر جديد، وهذا يعني أنه لا يمكن لدولة الاحتلال أن تفرض شروطها".
يذكر أن جيش الاحتلال نفّذ الليلة الماضية عملية توغل في قطاع غزة شارك فيها رتل من الدبابات وقوة من المشاة، وفق متحدث عسكري، ضد أهداف "عديدة" قبل الانسحاب، في وقت تواصل تل أبيب استعداداتها لشن هجوم بري رغم التحذيرات الدولية.-(وكالات)

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