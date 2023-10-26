Friday, 27 October 2023 11:38 GMT

إلغاء المظاهر الاحتفالية في مهرجان إربد للرمان تضامنا مع غزة

10/26/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- قال وزير الزراعة المهندس خالد حنفيات إن مهرجان الرمان في إربد مختلف عن الأعوام السابقة بعد أن تم إلغاء جميع الفقرات الفنية والمظاهر الاحتفالية تضامنا مع الأهل في غزة، وتم إطلاق حملة بالتزامن مع المهرجان للتبرع بالدم تحت عنوان "إربد تتبرع".

وأكد حنيفات خلال رعايته افتتاح مهرجان الرمان في إربد، أن مواقف الملك عبدالله كانت وما تزال تؤكد أن القضية الفلسطينية القضية المركزية وتاجها القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية.

وأشار إلى أعمال العنف التي خرجت عن متطلبات القانون الدولي والإنساني واستهدفت الأبرياء في قطاع غزة من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن وزارة الزراعة ما زالت تقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات الرسمية بما يخدم ويدعم القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقا للرؤى الملكية المتمثلة بتحقيق أولويات الأمن الغذائي الوطني وتحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية.

ولفت الوزير إلى أن نسبة الإنجاز في معرض المنتجات الزراعية الدائم في إربد والذي سيخدم القطاع الزراعي في إقليم الشمال وحسب المواسم الزراعية تجاوزت 60%.

MENAFN26102023000072011014ID1107312639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث