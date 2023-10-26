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500 فرصة عمل تنتظرها العقبة مع إنشاء مصنع جديد لـ الفوسفوريك

10/26/2023 2:35:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






من المنتظر أن يوفر إنشاء مصنع جديد لحامض الفوسفوريك بمدينة العقبة قرابة 500 فرصة عمل خلال الثلاث سنوات المقبلة، والذي يأتي إنشاؤه بعد توقيع اتفاقية استثمار بين الجانبين الأردني والتركي بكلفة تصل الى 400 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى( 300) ألف طن سنويا.
وتعد هذه الاتفاقية كأكبر استثمار تركي أردني ولأول مرة في مجال الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ترانسبت" التركية؛ رمضان اوز ترك، بحضور
رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز و مفوض الاستثمار والسياحة حمزة الحاج حسن والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد.
وأكد الدكتور الذنيبات، أهمية الاتفاقية والشراكة الجديدة مع ترانسبت التركية، لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وجذب المزيد من الاستثمارات التركية للأردن، مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد يأتي في إطار الجهود الحثيثة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، للتركيز على الصناعات التحويلية، مبينا أن الشراكة مع ترانسبت التركية لإنشاء المصنع خلال فترة تستغرق ثلاث سنوات تقريبية، وستوفر المئات من فرص العمل، ما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة.
وأوضح الدكتور الذنيبات، أن هذه الاتفاقية، تضاف الى سلسلة الاتفاقيات، التي وقعتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية مع العديد من نظيراتها الدولية المعنية في مجال صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، بما يسهم في تعزيز مكانة الشركة على المستويين الأقليمي والعالمي.
وبين الذنيبات أن الشركة في المركز الثامن بين أقوى 10 شركات صناعية في منطقة الشرق الأوسط، وفي المركز 71 بين أقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2023، وقد حصلت على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال نميز عملها.
وشدد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ترانسبت" التركية رمضان أوز ترك على اعتزاز ترانسبت بهذه الشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مبينا أنها تؤسس لمزيد من التعاون بين الجانبين في هذا المجال، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الأردن والجمهورية التركية في جميع المجالات، مشيدا بالمستوى المتقدم لصناعة الأسمدة الفوسفاتية في الأردن، والمكانة التي حققتها شركة مناجم الفوسفات الأردنية في هذا المجال، وما حققته الشركة في زيادة كبيرة على مستوى الإنتاج والمبيعات.
وبين رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز بمستوى العلاقة التي تترجم النوعية المميزة لبيئة العقبة كمنطقة جاذبة للاستثمارات عالية الكفاءة، كما نتطلع للمزيد من الأعمال التي ترفد العقبة والأردن بتوفير فرص العمل للشباب من الكفاءات والخبرات، وتوطين أكبر عدد من الاستثمارات في كافة المجالات.
وجاء توقيع الاتفاقية في ضوء نتائج زيارة وفد الشركة التركية لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في وقت سابق، ولقاء رئيس مجلس إدارتها ورغبة الجانب التركي بإيجاد شراكة فاعلة مع شركة الفوسفات الأردنية في هذا المجال.

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