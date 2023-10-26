مسيرة حاشدة تندد بالعدوان البربري على غزة في مخيم اربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد- نددت مسيرة حاشدة في مخيم اربد بالعدوان البربري على غزة، مؤكدة ان شعب غزة لن يقتلع من أرضه ولن يهجر مهما تمادت آلة الحرب الصهيونية في استخدام كل الاسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا.
ودعا المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المخيم العالم الى التحرك الفوري والعاجل لوقف الحرب على غزة لأن قوات الاحتلال تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب والتي تحمي المدنيين والمصابين وتوفر لهم الدواء والماء والكهرباء والمواد التموينية وجميع أسباب الحياة.
واعتبروا الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية شريكة بجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على البشر والشجر والحجر في غزة.
وحيوا صمود المقاومة وثبات شعب غزة على ارضه راميا وراء ظهرة كل دعوا التهجير والنزوح القسري.
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