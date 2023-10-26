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مسيرة حاشدة تندد بالعدوان البربري على غزة في مخيم اربد

10/26/2023 2:35:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- نددت مسيرة حاشدة في مخيم اربد بالعدوان البربري على غزة، مؤكدة ان شعب غزة لن يقتلع من أرضه ولن يهجر مهما تمادت آلة الحرب الصهيونية في استخدام كل الاسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا.
ودعا المشاركون في المسيرة التي جابت شوارع المخيم العالم الى التحرك الفوري والعاجل لوقف الحرب على غزة لأن قوات الاحتلال تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالحروب والتي تحمي المدنيين والمصابين وتوفر لهم الدواء والماء والكهرباء والمواد التموينية وجميع أسباب الحياة.
واعتبروا الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الغربية شريكة بجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال على البشر والشجر والحجر في غزة.
وحيوا صمود المقاومة وثبات شعب غزة على ارضه راميا وراء ظهرة كل دعوا التهجير والنزوح القسري.

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