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التخصصي يجري زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية بتقنية Endo In - جريدة الوطن السعودية

10/26/2023 2:33:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء أول عملية زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية الرقيقة بتقنية " Transplant ready DMEK Endo in" ، في الشرق الأوسط وقبل الإطلاق الرسمي للتقنية في مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.
وبين رئيس بنك العيون في المستشفى الدكتور محمد المطلق أن المستشفى يُعد مرجعاً مهماً في زراعة القرنية بكافة أنواعها، مشيراً إلى أن هذه العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط والمنطقة نتيجة التعاون المثمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومعهد "lions world vision ".
وأفاد المطلق أن بطانة القرنية الداخلية الرقيقة تعد طبقة حساسة ورقيقة جداً يتم الحصول عليها من المتبرعين المسجلين بعد الوفاه وتُسهم هذه التبرعات في إعادة البصر لكثير من مرضى القرنية.

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