التخصصي يجري زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية بتقنية Endo In - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في إجراء أول عملية زراعة دقيقة لبطانة القرنية الداخلية الرقيقة بتقنية " Transplant ready DMEK Endo in" ، في الشرق الأوسط وقبل الإطلاق الرسمي للتقنية في مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لطب العيون.
وبين رئيس بنك العيون في المستشفى الدكتور محمد المطلق أن المستشفى يُعد مرجعاً مهماً في زراعة القرنية بكافة أنواعها، مشيراً إلى أن هذه العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط والمنطقة نتيجة التعاون المثمر بين مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومعهد "lions world vision ".
وأفاد المطلق أن بطانة القرنية الداخلية الرقيقة تعد طبقة حساسة ورقيقة جداً يتم الحصول عليها من المتبرعين المسجلين بعد الوفاه وتُسهم هذه التبرعات في إعادة البصر لكثير من مرضى القرنية.
MENAFN26102023000089011017ID1107312633
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.